Не выбрасывайте старые носки: найден новый способ их применения

Старые носки не обязательно сразу выбрасывать – они могут пригодиться в хозяйстве. Например, мы часто откладываем очистку жалюзи из-за того, что это довольно скучный и долгий процесс. Между ламелями накапливается большое количество пыли, однако качественно протереть ее – задача со звездочкой.

Пригодится обычный старый носок. Детали об интересном лайфхаке рассказало издание Informacion.

Теперь не выбрасывайте старые носки, поскольку они помогут в уборке. Лучше всего подойдут хлопчатобумажные, поскольку они, в отличие от синтетических, качественнее притягивают пыль.

Как почистить грязные жалюзи

Шаг 1. Приготовьте раствор для мытья. Наполните емкость теплой водой и добавьте пару капель мыла. Хорошо перемешайте до образования пены.

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Шаг 2. Возьмите старый, но чистый носок и смочите его мыльном растворе. Убедитесь, что носок хорошо пропитан жидкостью.

Шаг 3. Очистите жалюзи: продвиньте носок вдоль каждой планки жалюзи, начиная сверху вниз. Носок должен собирать пыль и грязь. Обязательно очистите обе стороны ламелей.

Шаг 4. Прополощите носок в мыльно-водном растворе, а затем отожмите, чтобы удалить лишнюю воду. Повторяйте этот процесс, пока все планки не будут чистыми.

Шаг 5. После того, как вы закончите чистить жалюзи, возьмите другой сухой носок (или мягкую ткань), чтобы высушить ламели. Это поможет предотвратить образование разводов.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как быстро почистить жалюзи и рулонные шторы и избавиться от липкой грязи.

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