Как быстро почистить жалюзи и рулонные шторы: способы избавиться от липкой грязи

Мытье окон трудно пропустить, ведь грязь на них буквально бросается в глаза. Но жалюзи и рулонные шторы во время такой уборки легко упустить из виду. Между тем без должного ухода они могут покрыться пылью, жиром или грязью, особенно в таких местах как кухня. Так что неплохо иметь в своем арсене способ, как быстро почистить жалюзи.

Видео дня

Независимо от того, тканевые у вас жалюзи или деревянные, рулонные или в венецианском стиле, чистка жалюзи проста, если вы знаете, как это сделать. OBOZREVATEL рассказывает о способах, которые займут всего несколько минут.

Как чистить горизонтальные жалюзи

Материал, из которых изготовлены горизонтальные жалюзи, может быть любым – дерево, винил, алюминий, ткань. Начните с того, что закройте их и проверьте, где скопилась пыль. Далее возьмите сухую салфетку из микрофибры или старый махровый носок и начните протирать каждую планку вдоль, двигаясь в направлении сверху вниз.

Затем откройте жалюзи и снова проведите по ним салфеткой/носком. Не забудьте также протереть все вертикальные детали – ручку управления, крепежи и т.д.

После удаления пыли пропылесосьте под окном, чтобы собрать всю грязь, которую стерли с жалюзи. Или помойте пол.

Как почистить тканевые рулонные шторы или вертикальные тканевые жалюзи

Чтобы убрать грязь с вертикальных и тканевых жалюзи, воспользуйтесь валиком для удаления пыли. Пылесосом лучше их не чистить, ведь даже на низкой мощности он может деформировать и повреждать ткань.

Если на текстиле есть какие-либо пятна, воспользуйтесь мыльным раствором стирального средства. Разведите немного порошка или геля в теплой воде и обработайте пятна с помощью мягкой щетки. Затем возьмите салфетку из микрофибры и осторожно промокните очищенные места досуха.

Как очистить жалюзи, на которых появилась плесень

Плесень на жалюзи может возникать из-за конденсата, который собирается на окнах. В условиях повышенной влажности начинают развиваться грибы и на поверхности появляются пятна. При первых признаках плесени протирайте пятна неразбавленным белым уксусом.

Как очистить жирные жалюзи

Проблема жира особенно актуальна на кухне. Если жиром загрязнились виниловые или алюминиевые жалюзи, положите их в ванну и наберите в нее теплую воду так, чтобы она полностью покрывала их. Добавьте в воду немного жидкости для мытья посуды и белого уксуса. В этом растворе жалюзи оставляют на ночь. Утром жир должен легко оттереться от планок.

Сушить жалюзи после такой мойки лучше на горизонтальной поверхности. Это можно делать на улице, предварительно подложив под почищенный предмет старую простыню или полотенце, или на решетке в хорошо проветриваемом помещении.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как быстро отмыть от жирных пятен кухню.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.