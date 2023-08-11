Не выбрасывайте старые газеты! Как они могут пригодиться в саду

Рекламные и другие бесплатные газеты, которые подкладывают в почтовый ящик, могут раздражать, ведь это ненужные вещи, которые вы получаете против своей воли. Но только не в случае, если вы занимаетесь огородничеством. Тогда эти газеты могут стать для вас прекрасным и достаточно безопасным средством для борьбы с сорняками.

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Лайфхаком с газетами поделились блогеры Джейми и Брайан Бойс, ведущие Youtube-канал о загородной жизни. В том числе, о самостоятельном органическом выращивании овощей.

По их словам, газетная бумага способна безопасно защитить любые растения на участке от сорняков, ведь она хорошо разлагается в земле и не является токсичной, в отличие от привычных гербицидов. При этом бумага может остановить не только рост существующих растений, но и предотвратить развитие семян.

Чтобы воспользоваться бумагой для защиты растений от сорняков, предварительно удалите с участка, который хотите обработать, все взрослые лишние растения. Затем как следует полейте землю водой, уложите на нее листки газеты в несколько слоев (обычно 2-3 достаточно) почти вплотную к овощам, деревьям или кустам, и еще раз смочите обработанную площадь – на этот раз уже поверх газет. Все, что осталось, это высыпать сверху мульчу. Хорошо подойдет подготовленная компостная смесь.

Газетная бумага хорошо работает с мульчей, поскольку помогает регулировать температуру почвы и удерживать влагу. При этом она блокирует доступ солнечного света к семенам и корням сорняков, поэтому они полностью останавливают свой рост.

Подобным образом можно готовить к посеву еще пустые грядки. В таком случае стелить газету будет даже легче, ведь не нужно учитывать уже имеющиеся растения. Кроме газеты на грядках и в саду можно использовать картон. Уже через несколько дней бумага начнет разлагаться в земле, то есть препятствия росту полезных растений такая подложка не создаст. А при этом еще и обогатит землю некоторыми питательными веществами.

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