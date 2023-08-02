Как отчистить чайник от белой накипи: простые лайфхаки

Белая накипь в чайнике образуется из-за жесткой воды. Желтовато-белый налет на стенках – это соли и металлические вещества, содержащиеся в воде.

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Если не обращать на это внимание и не чистить чайник, то это может повредить прибор и испортить вкус напитков. OBOZREVATEL нашел действенные методы, которые помогут быстро справиться с этим.

Избавиться от накипи можно доступными ингредиентами, которые есть у каждой хозяйки дома, а не использовать химические средства.

Для этого вам понадобится пищевая сода, которая является незаменимым помощником в уборке и удалению стойких пятен и грязи. Вскипятите воду в чайнике и добавьте 2-3 столовых ложки соды.

Подождите 10-15 минут, тогда вылейте воду и вымойте чайник губкой с моющим средством. Тщательно прополощите прибор от остатков белых частиц.

Лимонная кислота тоже поможет эффективно очистить чайник. Наберите литр воды и добавьте 25 г кислоты. Затем вскипятите воду и оставьте на два часа. Вымойте прибор и хорошо прополощите его.

Также OBOZREVATEL рассказывал, как с помощью уксуса можно очистить чайник. Для этого необходимо смешать белый уксус с водой в соотношении один к одному и вскипятить смесь.

Затем оставьте на 10-15 минут и вымойте прибор моющим средством, чтобы избавиться от специфического запаха уксуса и остатков накипи.

Ранее OBOZREVATEL публиковал три проверенных средства, которые помогут отчистить накипь в стиральной машинке.

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