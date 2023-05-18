Как выбрать клубнику без химикатов: главные правила

На рынках уже начала появляться первая клубника. Конечно, это еще не грунтовая ягода и ждать от нее полноценного аромата и сладости рано. Но уже пора напомнить себе правила правильного выбора клубники, чтобы не наткнуться на сильно обработанную химикатами или испорченную.

Видео дня

OBOZREVATEL собрал основные советы экспертов. Они пригодятся даже когда вы будете выбирать ранние ягодки.

Форма

Качественная клубника должна быть правильной округлой или удлиненной формы и иметь венчик из здоровых и свежих зеленых листьев. Если листочки оторваны, через место отрыва внутрь ягоды могут попадать микробы, из-за которых она быстро испортится. Подсохшие листики укажут на то, что ягода какое-то время лежала и вряд ли вы сможете ее хранить даже короткое время.

Также следует обратить внимание на прилегание листиков к ягоде. Если они прилегают плотно, скорее всего клубника имеет кисловатый вкус. Если же между мякотью и зеленью есть расстояние – это сладкий сорт.

Цвет

Здоровая качественная клубника имеет однородную окраску красно-розового цвета. Если она очень яркая или темная, это указывает на то, что ягоду сорвали на пике спелости, а то и уже перезрелой. В таком случае она может иметь менее выраженный водянистый вкус и испортится очень быстро. Также на наличие химикатов в растении может указывать неестественно яркий цвет.

Незрелую клубнику выдают зеленые пятна и белый кончик ягоды. Также признаком неспелости может быть бледный цвет.

Аромат

Естественно выращенная клубника имеет ярко выраженный аромат. Если же она "ватная", почти не пахнет и обладает слабо выраженным вкусом, это может означать, что ее рост и созревание ускорялись специальными веществами. Инородные запахи, особенно неприятные, наверняка выдадут обработанную химикатами клубнику.

Какую ягоду точно не стоит брать

Серые гнилые пятна на клубнике указывают на то, что она заражена грибком Botrytis cinerea. Он очень быстро портит ягоды, на которых поселился, и моментально распространяется на соседние. Так что такая покупка будет просто напрасным расходованием средств.

Как правильно хранить клубнику

В любом случае сладкая ягода долго не пролежит, даже в холодильнике. Но ей все же можно продлить срок хранения. Для этого нужно почистить и перебрать все приобретенные плоды и выбросить хоть немного испорченные, а помятые желательно быстро съесть. Даже одна испорченная клубничка очень быстро сделает непригодной остальные ягоды.

Выкладывать клубнику для хранения лучше всего в один слой и на сухую поверхность, а затем отправлять в холодильник. Если вы хотите ее заморозить, промойте клубнику и просушите. Только после этого выложите ягоды по одной на разделочную доску и такими порциями поочередно подморозьте. В таком состоянии их можно насыпать в пакеты для длительного хранения.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как вырастить сладкую малину без применения сильных химикатов.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.