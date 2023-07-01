Не выбрасывайте! Как отстирать пятна от краски на одежде

Независимо от того, рисуете ли вы картину или красите стену, шанс того, что на вашей одежде останется пятно краски приближается к 100%. Конечно, работать в вещах, которые не жалко – разумный выход из ситуации. Но и знать, как выводить пятна краски с тканей, тоже будет полезно.

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OBOZREVATEL собрал основные советы для разных типов красок. Хитрость в удалении таких пятен с одежды состоит в том, чтобы обработать их как можно быстрее, потому что после того, как краска высохнет, удалить ее будет уже невозможно.

Латексная или водоэмульсионная краска

Такие краски часто используются для отделки помещений. Они экологичны и при этом относительно легко удаляются с тканей. Для обработки такого пятна вам понадобятся:

теплая вода;

средство для мытья посуды;

губка;

ацетон.

Промойте пятно под теплой водой – совсем свежее пятно можно полностью вывести, если вовремя подставить вещь под кран. Если краска подсохла, соскребите ее тупой стороной ножа или ложкой перед тем, как намочить ткань.

Далее смешайте равные части средства для мытья посуды и теплой воды и потрите этим раствором пятно. Используйте губку, которую не жалко испортить, ватный диск или бумажные полотенца. Энергично промокайте пятно, чтобы удалить краску. После обработки промойте загрязненное место. Повторяйте этот цикл, пока не получите желаемый результат.

Если пятно никак не смывается, а ваша ткань не содержит ацетата или триацетата, ее можно обработать небольшим количеством ацетона. Дальше останется прополоскать вещь и постирать ее обычным способом.

Масляная краска

Этой краской пишутся потрясающие картины. И делаются очень живописные пятна. Для их удаления понадобятся:

растворитель для краски;

чистые белые тряпки или бумажные полотенца;

губка;

средство для мытья посуды;

пятновыводители для применения перед стиркой.

Соскребите краску с ткани, а затем с помощью сухих салфеток или бумажных полотенец промокните как можно больше ее остатков из ткани. Если пятно подсохло, вы можете использовать твердый инструмент, чтобы снять загрязнитель. Далее промойте пятно под проточной водой и переходите к следующему этапу, пока вещь не высохла.

Проверьте на незаметном месте, как растворитель для краски действует на ткань и обработайте им пятно, положив вещь лицевой стороной на стопку белых бумажных полотенец или салфеток. Смочите губку или чистую ткань растворителем для краски, который рекомендует производитель, и энергично протрите пятно с обратной стороны. Как только ваша салфетка пропитается красителем, замените ее чистой. Повторяйте действия, пока краска не перестанет выделяться из пятна.

Нанесите средство для мытья посуды на место, где находилось пятно, вотрите его пальцами и замочите вещь в воде на несколько часов. К примеру, на ночь. После этого прополощите одежду и постирайте ее обычным способом. Если после стирки пятно осталось, обработайте пятновыводителем и еще раз постирайте.

Акриловая краска

Этот тип красок используется и для рисования, и для ремонта. Для борьбы с такими пятнами подготовьте:

теплую воду;

средство для мытья посуды;

губку.

Смойте остатки краски теплой водой, предварительно сняв засохшую часть. После этого смешайте в равных пропорциях средство для мытья посуды и теплую воду, окуните в раствор губку, хорошо отожмите ее и как следует обработайте ею загрязненное место. Повторяйте обработку раствором, пока краска не смоется. Вещь останется хорошо прополоскать и постирать, как всегда.

Дополнительные советы экспертов

Не трите пятно краски. Промокните ее, чтобы она не распространилась на другие части ткани.

Не бросайте загрязненную одежду в стиральную машину вместе с другими вещами, чтобы избежать попадания краски на чистую одежду.

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