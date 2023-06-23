Как вывести с одежды пятна крови: поможет кухонный продукт

Представьте ситуацию: жарким летним вечером вы прихлопываете на себе комара, а на его месте остается большое кровавое пятно, ведь насекомое уже успело напиться. Или вы были не слишком осторожны на кухне и порезались ножом. Или поцарапались о ветки на прогулке. Ситуаций, когда понадобится умение выводить пятна крови с ткани, может быть множество. А способов справиться с проблемой не так уж много.

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OBOZREVATEL рассказывает про очень эффективный лайфхак. Для него понадобятся только простые и экологичные средства, которые можно найти в любом доме.

Замочите в холодном

Первый шаг к чистке пятен крови – это замочить одежду в холодной воде. Если замачивать ее в горячем, белки крови быстро свернутся и загрязнение намертво въестся в ткань. Когда основная часть загрязнения вымоется, промокните пятно бумажным полотенцем, чтобы впитать остальное. Ни в коем случае не трите его.

Нанесите содовую пасту

Хорошо справляется со следами крови обычная пищевая сода. Ее нужно смешать с водой до консистенции пасты, например в пропорции 2 столовых ложки соды на 1 ложку воды, и нанести это средство на пятно. Его можно аккуратно втереть пальцами или мягкой щеткой. Далее дайте пасте высохнуть на ткани – она впитает все остатки. После этого смойте соду и постирайте вещь в машинке.

Усилите соду перекисью

Если содовая паста не сработала, это средство можно усилить перекисью водорода. Но этот трюк больше подходит для светлых тканей. Темные он может обесцвечивать. Снова замочите пятно в холодной воде, а затем обработайте его смоченным в перекиси ватным диском. Далее для верности можно протереть загрязненное место каплей жидкости для мытья посуды, а в конце нанести содовую пасту.

Сода с уксусом для ворсистых тканей

Если пятно крови появилось на ворсистой ткани, в том числе на ковре, соду лучше сочетать с уксусом. Начните с промывания пятна холодной водой, затем нанесите пасту из соды и побрызгайте ее белым уксусом. Два вещества немедленно вступят в реакцию и образуют активную пену, которая вытолкнет из ворса все загрязнения.

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