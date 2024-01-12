Не выбрасывайте: что можно сделать со старыми коробками для яиц

Яйца – продукт, который можно встретить практически в каждом холодильнике. И чаще всего мы покупаем их в удобных лотках, которые после использования приходится выбрасывать.

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Но не торопитесь отправлять очередную коробку в мусор. OBOZ.UA собрал несколько идей, как можно использовать лоток для яиц повторно креативным и экологичным способом.

Ящик для рассады

Если вы занимаетесь огородничеством, то можете использовать коробку от яиц, как идеально удобный ящик для рассады. В каждую ячейку поместится один маленький росточек. Просто заполните их землей и положите в нее семена.

Грядка для микрогрина

Также в этих коробках удобно выращивать такой популярный суперфуд, как микрогрин. Поставьте коробку на подоконник, заполните ячейки землей и посейте любую из пригодных для выращивания питательных побегов культуру. Пластиковый контейнер послужит одновременно и грядкой и теплицей, ведь прозрачный материал пропускает свет и создает хороший микроклимат для проращивания зерен.

Хранение новогодних украшений

Вероятно, с вами случалась такая неприятность, когда ты достаешь с полки коробку с елочными украшениями, а часть из них разбилась за год. Уберечь шарики от этого может коробка из-под яиц. Уложите хрупкие шарики в ячейки и сложите на хранение. Если такой контейнер справляется с яйцами, то и декор сохранит в целости в течение года.

Палитра для художественного творчества

Если вы постоянно покупали одноразовые палитры для рисования акварелями, акрилом или другими красками, начните экономить на них. С той же целью можно использовать коробку от яиц. В углубления можно помещать нужную краску, а на крышке коробки смешивать цвета.

Кормушка для птиц

Приделайте к лотку веревку и заполните ячейки зернами и крупой – самая простая подвесная кормушка для птиц готова. Она будет удобнее, чем вырезанная из молочного пакета или пластиковой бутылки, ведь у птицы будет больше места, чтобы приземлиться на край кормушки.

Держатель для бутылок в холодильнике

Когда в бутылке соуса остается совсем немного продукта, вытряхивать из него эти остатки может быть очень непросто. Так почему бы не хранить эту бутылку перевернутой вверх дном? Установите в полочке на дверце холодильника половинку коробки из-под яиц и разместите в этой коробке полупустые бутылки. Ячейка удобно поддержит их в перевернутом положении.

Органайзер для творчества

Если ваше хобби – это рукоделие, коробка от яиц может стать для вас очень удобным органайзером. По ячейкам можно раскладывать мотки нитей, бусины или бисер по цветам, складывать мелкие инструменты или держать в них вспомогательные материалы.

Органайзер для хозяйственных мелочей

Аналогичным образом можно хранить любые мелкие предметы. Имеете несколько шурупов, гвоздей, гаек и т.д.? Ссыпать их в банку не обязательно. Небольшие запасы удобно будет разложить в яичный лоток.

Хранение мелких украшений

Складывать кольца, серьги или цепочки в одну коробку очень неудобно – они перемешиваются между собой и завязываются в узлы. А красивые стойки часто занимают много места и переворачиваются под тяжестью украшений или от неосторожного движения. Решить эту проблему может контейнер от яиц. Положите каждый предмет в отдельную ячейку и они больше не потеряются и не спутаются.

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