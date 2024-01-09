Как скрыть провода от электроприборов: интерьерные решения

Создать интерьер, как на картинке, всегда не дают несколько элементов обжитого пространства. Это, например, разноцветные обложки книг на полках, пестрые баночки средств ухода за собой и за домом и, конечно, вездесущие кабели. Шнуры от техники усложняют уборку, ведь под ними собирается немало пыли, и создают ощущение полного хаоса в помещении.

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Полностью решить эту проблему удастся вряд ли, но у дизайнеров есть несколько советов, как свести ее к минимуму. OBOZ.UA рассказывает об их лайфхаках.

Продумайте маскировочные элементы на этапе ремонта

Планируя ремонт дома, задумайтесь заранее во всех деталях, как вы разместите технику и розетки. Это поможет вам понять, где можно проложить короба или каналы для кабелей. Вы просто пропустите внутри все провода, и они не будут на виду. К тому же это позволит защитить их от детей и домашних животных. Впрочем, такие элементы можно установить и после ремонта, но это будет несколько сложнее, ведь придется решать, как проложить канал для кабелей с учетом уже существующей обстановки.

Используйте настенные крепления

В строительных магазинах можно приобрести специальные кабельные скобы, монтируемые на стену. Стоят они совсем недорого. Установите нужное вам количество таких скоб и проденьте через них кабели. Лучше всего делать это за мебелью, но так, чтобы между задней стенкой комода или шкафа и кабелем оставалось пространство – провод не должен быть зажат, это опасно. Если у вас нет возможности воспользоваться скобами, закрепите провода, например малярным скотчем – он не оставляет пятен на покрытии стены. Однако такое решение будет временным и кусочки скотча придется периодически менять.

Группируйте провода с помощью стяжек или изоленты

Чтобы кабели не создавали хаоса и не переплетались между собой, их можно объединять в пучки с помощью кабельных стяжек или изоляционной ленты. Сгруппируйте между собой провода, идущие в одном направлении и к одной группе розеток, а затем закрепите на стене. Они больше не будут похожи на гнездо змей.

Заботьтесь о безопасности

Всегда помните, что электрические провода – источник повышенной опасности. Организуя их, следите, чтобы они не были слишком сильно сжаты, не скручивайте и не загибайте кабели. Это может привести к повреждению и даже короткому замыканию. Ни в коем случае не прячьте электрические провода под ковер или не размещайте возле розеток легковоспламеняющиеся предметы. И не вмешивайтесь в электропроводку дома самостоятельно – наводите порядок только с кабелями к технике.

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