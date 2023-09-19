Не выбрасывайте: что делать с опавшими и гнилыми яблоками

При выращивании яблок потеря части урожая неизбежна. Какие-то плоды преждевременно опадут, часть начнет подгнивать еще на ветках. Опытные садоводы утверждают, что выбрасывать этот "неликвид" не стоит – он может принести немалую пользу саду и огороду.

OBOZREVATEL поинтересовался, как именно можно правильно утилизировать некондиционные яблоки. И что с ними делать, чтобы избежать вреда и извлечь максимальную пользу.

Убирать или не убирать

На первый взгляд может показаться, что оставленные на земле опалы подгнившие плоды за зиму разложатся и дадут подпитку почве. И это отчасти так. Но с большей вероятностью, они еще до того станут средой размножения для инфекций и вредителей, которые могут перекинуться на взрослые растения и уничтожить здоровый урожай. Поэтому опалые и подгнившие яблоки нужно собирать и выносить из сада для переработки.

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Яблочный компост

Чтобы получить из некондиционных яблок хорошее органическое удобрение, их нужно сложить в яму и засыпать достаточно толстым слоем земли – сантиметров 10-15. Это убережет их от внимания плодовых мушек и других насекомых и позволит хорошо перегнить, отдав все питательные вещества. В яблочный компост рекомендуют добавлять доломитовую муку или золу, ведь он сам по себе может быть слишком кислым.

Подкормка грядок

Яблоки могут принести немалую пользу плодовым кустам и деревьям. Для этого их нужно закопать прямо в саду. Чтобы подготовить плоды к такому использованию, их нужно рассортировать, отбросив червивые и гнилые, и измельчить или раздавить лопатой. Далее эту массу закладывают в борозду рядом с растениями, которые хотят подкормить. Такую борозду выкапывают возле ряда кустов или вокруг дерева на расстоянии 10 см от ствола. Ее глубина должна составлять примерно 15 см, чтобы плоды можно было хорошо переложить землей и перегноем. Сверху борозду засыпают опилками или соломой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как правильно подкармливать на зиму яблони, чтобы получить в следующем году здоровый урожай.

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