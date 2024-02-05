Не узнаете свой дом: как полностью изменить интерьер с помощью трюка 'неожиданного красного'

В мире дизайна интерьеров, где властвуют нейтральные и приглушенные цвета, появился неожиданный тренд, который поможет оживить помещение. Красный является одним из самых заметных цветов в спектре, ведь способен привлекать внимание и добавлять ярких акцентов. Не случайно красный цвет часто используется для предупреждения и оповещения людей (вспомните остановочные знаки, аварийные огни и сигналы светофора).

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Нет, не обязательно покупать красные ковры или перекрашивать стены. Эксперты рассказали, как полностью изменить интерьер с помощью неожиданного трюка.

Эффект неожиданности

Тенденция заключается в "инъекции" дофаминового декора. Теория неожиданного красного наполнит дом радостью, оживляя пространство яркими цветами и красками, но без эффекта доминирования или угнетения.

Специалисты говорят, что есть 3 фундаментальных цвета: красный, желтый и синий. Эти пигменты не могут быть получены путем смешивания любого другого цвета, и вместе их можно сочетать во множество комбинаций.

В дизайне интерьера спектр цветов используется для наилучшей формировки идей декора. Различные цвета могут дополнять или контрастировать друг с другом, влияя на ощущение и настроение пространства.

Акцентные детали

По словам Тейлор Саймон, дизайнера интерьера из Бруклина, эти вспышки яркости работают во всех комнатах и одного акцентного эффекта будет вполне достаточно. Идея состоит в том, чтобы добавить один яркий и смелый декор, причем там, где он, казалось бы, вообще неуместен.

Декоративные подушки, одеяла, осветительные приборы, произведения искусства могут мгновенно оживить пространство, наполнив его энергией, не требуя полномасштабной цветовой схемы.

Кэти Логан Леблан, соучредитель Logan Killen Interiors, отметила: "Красный словно согревает любое пространство, делая его уютным и живым. Подушки, освещение, ковры и акцентная мебель – самые простые способы оживить помещение".

Кэролайн Милнс, руководитель отдела дизайна интерьеров в Zulufish, считает, что основные цвета действуют почти как знак препинания, добавляя момент остановки и паузы в интерьере. Дверь, рама, отделка и даже внутренние шкафы часто не учитываются как возможности для внесения индивидуальности в пространство. Ярко-желтая входная дверь, синие оконные рамы или красный интерьер шкафа могут добавить элемент неожиданности.

Шарлотта Косби, креативный директор Farrow & Ball, советует использовать оттенки Stone Blue, Babouche и Bamboozle: "Поместите эти оттенки в нейтральные схемы, чтобы добавить энергии, покрасив, например, заднюю часть книжных полок, камины или внутреннюю часть шкафа – это оживит комнату" .

Рассмотрите вертикальные и горизонтальные возможности в вашем пространстве. Подвесные светильники, ярко расписанные потолки и ковры – все это мощные инструменты, чтобы заземлить пространство или привлечь взгляды.

Когда нейтральная комната требует немного энергии, "инъекция цвета" может придать этому пространству крайне необходимый акцент.

"Добавление желтых оттенков в комнату создает нежное тепло, вливая энергию в схему, не перегружая общую эстетику. Желтые акценты на нейтральном фоне, например белом, сером или на естественных тонах, как правило, красиво выделяются, создавая визуально впечатляющий контраст", – подчеркнула Джемма Макклоски, основательница Cúpla.

Основные цвета являются настолько смелым выбором, что многие не рискуют использовать эту палитру в интерьере, и все же они могут быть простым способом привнести энергию и жизнь в пространство.

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