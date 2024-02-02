Комната станет совсем другой: назван идеальный цвет ковра для маленького помещения

Обустройство дома – дело нелегкое, и среди разнообразия стилей, дизайнов и предметов декора каждый находит то, что ему по вкусу. Лучший цвет для небольшой комнаты является предметом непрерывных дискуссий среди дизайнеров интерьера – и не только когда речь идет о стенах.

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Можно тщательно подбирать идеи красок для гостиной, однако цвет ковров тоже влияет на создание иллюзии пространства и подчеркивание деталей интерьера. Эксперты рассказали, какой ковер лучше выбрать для небольшой комнаты.

Джоди Гаттон, дизайнер интерьера в Brintons, рассказала, что темно-фиолетовые ковры лучше подойдут для создания пространства.

"Ковер с узорами – это вдохновенный способ создать акцент, придав интерес и характер. Однако важно выбрать цвет и дизайн, в зависимости от размера комнаты", – подчеркнула Гаттон.

"Цвет создает энергичную, жизнерадостную атмосферу, что делает его идеальным для оживленных акцентных пространств. Фиолетовые ковры добавят глубины комнате и сделют интерьер более уютным", – добавила специалист.

Хотя темные и декадентские мотивы могут ассоциироваться с устаревшими дизайнерскими решениями, Гаттон заверила, что современные фиолетовые ковры являются сочетанием элегантности и изящества, которое дополнит ваше пространство.

Главный редактор журнала Homes & Gardens Люси Сирл рассказала: "Фиолетовый цвет является определяющим, и если вы добавляете узор, то еще больше ограничиваете пространство. Для жилого помещения, я бы посоветовала выбрать цвет, гораздо ближе к серому, чем классический фиолетовый. Такой дизайн будет легче скоординировать и реконструировать".

Некоторые узоры следует избегать в небольших комнатах. Узоры с широкими повторяющимися элементами не всегда работают на меньших просторах, поскольку если мотив незавершен, комната может показаться меньшей.

Гаттон обратила внимание, что лучшей альтернативой будет темный ковер с плотными узорами. В больших помещениях эффектными являются расширенные, яркие цветы или раскидистые абстрактные дизайны, а в маленьких – акцент должен идти на мелкие детали.

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