Не упустите! Эксперты назвали идеальное время для пересадки клубники

Клубника – именно та ягода, ради которой следует заводить огород. При правильном подходе ее сезон длится достаточно долго, а урожай она дает большой. Вот только капризная культура довольно быстро истощает почву и поэтому требует пересадки.

OBOZ.UA поинтересовался мнением экспертов, когда приходит время пересаживать клубнику. Они указывают на четкие признаки и советуют, когда наступает самое подходящее время для переноса ягоды на новое место.

Когда пора пересаживать клубнику

Обратите внимание на урожай, который дает растение. Если ягоды заметно уменьшились в размерах, а урожай стал скромнее, вероятно, пора переносить грядку.

Удачное время для этого наступает два раза в год – весной и летом. Более благоприятно весеннее время. Если вы все сделаете правильно, процедура должна пройти удачно и пойти на пользу клубнике.

Когда пересаживать клубнику весной

Если перенести растение на новое место, пока еще слишком холодно и существует вероятность ночных заморозков, это может причинить ему вред. К тому же пересадку лучше производить, когда клубника находится в стадии активного роста и быстро развивает свою корневую систему. Таким образом, удачным временем для пересадки является середина или конец апреля. Проводить процедуру рекомендуется раз в 3-4 года. За это время ягода не успеет истощить почву полностью, но потребует улучшения условий.

Как выбрать кусты для пересадки

Чтобы клубничный куст хорошо прижился на новом месте, нужно выбрать не только удачный участок, но и правильное растение. Если весной клубника не выпускает молодые листья – это признак повреждения корневой системы. Такое растение пересадки не переживет. Также следует обращать внимание на состояние зеленой части. Бледные листочки, пятна гнили, бурый налет у основания куста – это все признаки того, что куст не примется или заразит всю грядку своими болезнями. Лучше всего пересаживать клубничные кусты, которые имеют здоровый вид и развитую надземную и подземную части.

Готовим грядку к весенней пересадке клубники

Чтобы пересадить клубнику весной, выберите хорошо освещенный солнцем участок. Состав почвы может быть практически любым, важно лишь следить, чтобы она не была заболоченной. Начните с того, что удалите с грядки все сорняки, а затем перекопайте ее, добавив в землю перегной.

Сажайте клубнику рядами с расстоянием примерно в 35 см между кустами. Шаг между рядами должен быть 75 см. Если хотите защитить будущий урожай от птиц, установите над клубникой сетку.

Уберечь клубнику от сорняков может мульчирование почвы соломой. Можно заменить ее на любой другой органический материал или специальную пленку. Но не забудьте оставить немного свободного места вокруг каждого растения для того, чтобы корни имели доступ к воздуху, солнечному свету и воде.

Когда проводить пересадку клубники летом

Если вы не успели пересадить ягоду весной, летом удачным сезоном для этого является период с конца июня по сентябрь. Земля должна быть достаточно теплой, чтобы растение хорошо принялось. Если вы перенесете клубнику на новое место позже, то в следующем сезоне оборвите с нее цвет. Да, урожая вы после этого не получите, зато у растения будет больше времени, чтобы как следует приняться и набраться сил.

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