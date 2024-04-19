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Что и когда сажать на огороде в апреле-мае: лунный посевной календарь

Юлия Потерянко
Жизнь
1 минута
1,4 т.
Что и когда сажать на огороде в апреле-мае: лунный посевной календарь

Время сева у дачников в самом разгаре, и нужно правильно распланировать, когда и какие работы проводить, чтобы получить хороший урожай. Опытные огородники согласовывают свои действия с лунным календарем. Говорят, это действительно помогает вырастить много здоровых плодов.

OBOZ.UA поинтересовался лунным посевным календарем на апрель и май. Вот какие даты для высадки разных культур он предлагает.

Апрель

Неблагоприятная дата для садоводства и огородничества в апреле осталась одна. Это 24 число. А вот когда будет хорошо высаживать разные растения в этом месяце:

  • зелень, салат – 19-23
  • огурцы – 19-23
  • томаты – 19-23
  • баклажаны – 19-23
  • перец – 19-23
  • кабачки, патиссоны, тыквы – 19-23
  • редис, редька, дайкон – 25-30
  • картофель, топинамбур – 25-30
  • морковь, свекла – 25-30
  • лук – 25-30
  • фасоль, горох, бобы – 19-23
  • капуста цветная, белокочанная – 19-23
  • петрушка и сельдерей корневой – 25-30
  • клубника, земляника – 19-23

Май

В мае не стоит заниматься работами на земле и уходом за растениями в следующие даты: 6, 8, 15, 23, 24, 28. А удачными днями для огородничества будут:

  • зелень, салат – 9-13, 17-22
  • огурцы – 9-13, 17-22
  • томаты, физалис – 9-13, 17-22
  • баклажаны – 9-13, 17-22
  • перец – 9-13, 17-22
  • кабачки, патиссоны, тыквы – 9-13, 17-22
  • редис, редька, дайкон – 3, 4, 25-27, 30-31
  • картофель, топинамбур, батат – 3, 4, 25-27, 30-31
  • морковь, свекла – 3, 4, 25-27, 30-31
  • лук – 3, 4, 25-27, 30-31
  • фасоль, горох, бобы – 3, 4, 25-27, 30-31
  • капуста цветная, белокочанная – 9-13, 17-22
  • петрушка и сельдерей корневой – 3, 4, 25-27, 30-31
  • клубника, земляника – 9-13, 17-22
  • цветы из семян – 9-13, 17-22
  • деревья, кусты – 9-13, 17-22

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