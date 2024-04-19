Что и когда сажать на огороде в апреле-мае: лунный посевной календарь
Время сева у дачников в самом разгаре, и нужно правильно распланировать, когда и какие работы проводить, чтобы получить хороший урожай. Опытные огородники согласовывают свои действия с лунным календарем. Говорят, это действительно помогает вырастить много здоровых плодов.
OBOZ.UA поинтересовался лунным посевным календарем на апрель и май. Вот какие даты для высадки разных культур он предлагает.
Апрель
Неблагоприятная дата для садоводства и огородничества в апреле осталась одна. Это 24 число. А вот когда будет хорошо высаживать разные растения в этом месяце:
- зелень, салат – 19-23
- огурцы – 19-23
- томаты – 19-23
- баклажаны – 19-23
- перец – 19-23
- кабачки, патиссоны, тыквы – 19-23
- редис, редька, дайкон – 25-30
- картофель, топинамбур – 25-30
- морковь, свекла – 25-30
- лук – 25-30
- фасоль, горох, бобы – 19-23
- капуста цветная, белокочанная – 19-23
- петрушка и сельдерей корневой – 25-30
- клубника, земляника – 19-23
Май
В мае не стоит заниматься работами на земле и уходом за растениями в следующие даты: 6, 8, 15, 23, 24, 28. А удачными днями для огородничества будут:
- зелень, салат – 9-13, 17-22
- огурцы – 9-13, 17-22
- томаты, физалис – 9-13, 17-22
- баклажаны – 9-13, 17-22
- перец – 9-13, 17-22
- кабачки, патиссоны, тыквы – 9-13, 17-22
- редис, редька, дайкон – 3, 4, 25-27, 30-31
- картофель, топинамбур, батат – 3, 4, 25-27, 30-31
- морковь, свекла – 3, 4, 25-27, 30-31
- лук – 3, 4, 25-27, 30-31
- фасоль, горох, бобы – 3, 4, 25-27, 30-31
- капуста цветная, белокочанная – 9-13, 17-22
- петрушка и сельдерей корневой – 3, 4, 25-27, 30-31
- клубника, земляника – 9-13, 17-22
- цветы из семян – 9-13, 17-22
- деревья, кусты – 9-13, 17-22
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