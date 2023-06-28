Не только задержать дыхание: как избавиться от икоты

Икота – естественный процесс. Обычно она проходит сама в течение нескольких минут. Однако если процесс слишком затянулся и мешает есть или разговаривать, следует принимать "экстренные" меры.

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К сожалению, существует не так много научных исследований, которые оценивали бы эффективность различных средств от икоты. Топ-советов, которые помогут избавиться от икоты, опубликовало издание Health Line.

Причины икоты

Икота возникает вследствие непроизвольных спазмов диафрагмы. Диафрагма представляет собой большую мышцу, которая помогает в процессе дыхания. При спазме вы внезапно вдыхаете воздух, а голосовые связки замыкаются – это и есть причина характерного звука.

Икоту могут вызвать следующие факторы:

газированные напитки;

острые блюда;

алкоголь;

стресс или эмоциональное возбуждение;

резкое изменение температуры;

быстрый темп употребления пищи;

переедание.

Практики дыхания

Иногда расслабить диафрагму может изменение дыхания или позы.

Практикуйте размеренное дыхание. Вдохните, сосчитав до пяти, и сделайте глубокий выдох.

Задержите дыхание. Глубоко вдохните и удерживайте воздух примерно на 10-20 секунд, затем медленно выдохните. Повторите эту практику несколько раз.

Сядьте на мягкую поверхность. Подтяните колени к груди и наклонитесь вперед – это будет способствовать сжатию грудной клетки и вызвать давление на диафрагму.

Врачи советуют проэкспериментировать с маневром Вальсальвы. Чтобы выполнить этот маневр, попытайтесь выдохнуть, зажав нос и не открывая рта.

Точки давления

Нажатие на некоторые точки также поможет расслабить диафрагму или стимулировать блуждающий или диафрагмальный нервы.

Возьмитесь за кончик языка и осторожно потяните его вперед один или два раза – это необходимо для стимулирования нервов и мышц в горле.

Попытайтесь на некоторое время зажать нос.

Лягте, поверните голову налево и массируйте сонную артерию с правой стороны круговыми движениями в течение 5-10 секунд.

Еда или вода

Медленное потягивание холодной воды будет эффективно стимулировать блуждающий нерв. Попытайтесь пососать кубик льда несколько минут. Когда он уменьшится до приемлемого размера, проглотите его. Положите щепотку сахара на язык и оставьте на 5-10 секунд, а затем проглотите. Можно также пососать ломтик лимона.

Когда следует обратиться к врачу

Обычно икота исчезает в течение нескольких минут. Если случаи икота стали регулярными и длительными, проконсультируйтесь с врачом.

Икота может быть признаком основного заболевания, например:

гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ);

инсульта;

рассеянного склероза.

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