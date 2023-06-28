Не только задержать дыхание: как избавиться от икоты
Икота – естественный процесс. Обычно она проходит сама в течение нескольких минут. Однако если процесс слишком затянулся и мешает есть или разговаривать, следует принимать "экстренные" меры.
К сожалению, существует не так много научных исследований, которые оценивали бы эффективность различных средств от икоты. Топ-советов, которые помогут избавиться от икоты, опубликовало издание Health Line.
Причины икоты
Икота возникает вследствие непроизвольных спазмов диафрагмы. Диафрагма представляет собой большую мышцу, которая помогает в процессе дыхания. При спазме вы внезапно вдыхаете воздух, а голосовые связки замыкаются – это и есть причина характерного звука.
Икоту могут вызвать следующие факторы:
- газированные напитки;
- острые блюда;
- алкоголь;
- стресс или эмоциональное возбуждение;
- резкое изменение температуры;
- быстрый темп употребления пищи;
- переедание.
Практики дыхания
Иногда расслабить диафрагму может изменение дыхания или позы.
Практикуйте размеренное дыхание. Вдохните, сосчитав до пяти, и сделайте глубокий выдох.
Задержите дыхание. Глубоко вдохните и удерживайте воздух примерно на 10-20 секунд, затем медленно выдохните. Повторите эту практику несколько раз.
Сядьте на мягкую поверхность. Подтяните колени к груди и наклонитесь вперед – это будет способствовать сжатию грудной клетки и вызвать давление на диафрагму.
Врачи советуют проэкспериментировать с маневром Вальсальвы. Чтобы выполнить этот маневр, попытайтесь выдохнуть, зажав нос и не открывая рта.
Точки давления
Нажатие на некоторые точки также поможет расслабить диафрагму или стимулировать блуждающий или диафрагмальный нервы.
- Возьмитесь за кончик языка и осторожно потяните его вперед один или два раза – это необходимо для стимулирования нервов и мышц в горле.
- Попытайтесь на некоторое время зажать нос.
- Лягте, поверните голову налево и массируйте сонную артерию с правой стороны круговыми движениями в течение 5-10 секунд.
Еда или вода
- Медленное потягивание холодной воды будет эффективно стимулировать блуждающий нерв.
- Попытайтесь пососать кубик льда несколько минут. Когда он уменьшится до приемлемого размера, проглотите его.
- Положите щепотку сахара на язык и оставьте на 5-10 секунд, а затем проглотите.
- Можно также пососать ломтик лимона.
Когда следует обратиться к врачу
Обычно икота исчезает в течение нескольких минут. Если случаи икота стали регулярными и длительными, проконсультируйтесь с врачом.
Икота может быть признаком основного заболевания, например:
- гастроэзофагеального рефлюкса (ГЭРБ);
- инсульта;
- рассеянного склероза.
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