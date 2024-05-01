Не только тарелки: что можно мыть дома со средством для мытья посуды

Средство для мытья посуды – незаменимый помощник для хозяек и хозяев. Он есть на каждой кухне даже у тех, кто имеет посудомоечную машину.

Моющее средство для посуды помогает быстро очистить грязные тарелки, вилки, чашки и т.д., однако это не единственное возможное применение. Honey рассказал, как можно использовать его во многих других местах, чтобы упростить себе жизнь.

Пол

Налейте немного жидкости для мытья посуды в ведро и наполните его горячей водой, чтобы получить эффективное чистящее средство, которое сделает ваш пол блестящим.

Кабинки для душа

Мыльная пена и пятна от жесткой воды оставляют на душевых кабинках грязь, с которой очень трудно справиться. Однако средство для мытья посуды может избавить вас от этой проблемы.

Ванная комната

Так же как и душевую кабинку, вы можете очистить всю ванную комнату с помощью моющего средства для посуды. Вы будете поражены, когда увидите, насколько чистыми останутся ваши ванна, плитка, умывальник и краны.

Окна и зеркала

Вы можете не тратить средства на спреи для очистки окон и зеркал, а использовать моющее средство для посуды. Сначала намыльте поверхность влажной тряпкой, а затем используйте скребок для стекла, чтобы убрать пену.

Пятна на одежде

Мыло для посуды обычно содержит обезжириватель, чтобы эффективно удалять жир из кастрюль и сковородок. Это значит, что оно отлично справится и с жирными пятнами на одежде. Просто нанесите на загрязнение несколько капель моющего средства и потрите перед стиркой.

Масляные пятна на дороге

Обезжириватели в жидкости для мытья посуды также подействуют на масляные пятна в гараже или подъезде.

Кухонная раковина

Вы можете протирать раковину мыльной пеной после каждого мытья посуды или добавить в средство для мытья немного соды и эффективно удалить оставшиеся загрязнения.

Кухонные шкафы

Все, что нужно жирным, грязным кухонным шкафам и полкам – это горячая мыльная вода.

Каменные столешницы

Каменные столешницы очень легко повредить, поэтому нельзя использовать абразивные материалы или, например, уксус. Однако, к счастью, не нужно покупать специальные спреи для очистки, ведь обычное средство для мытья посуды может отлично справиться.

Уличная мебель

Если вы давно не протирали уличную мебель, то будете удивлены, насколько хорошо она будет выглядеть после мытья водой с жидкостью для мытья посуды.

Ювелирные изделия

Для очистки большинства ювелирных изделий можно использовать раствор из воды и нескольких капель жидкости для мытья посуды. Окуньте в него свои украшения примерно на 5 мин, а затем промойте водой.

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