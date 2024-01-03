Не только скотчем: как защитить окна от ударной волны

Жестокие атаки на мирные города Украины, проведенные российской армией в новогодние праздники, вновь сделали актуальным вопрос защиты окон от взрывной волны. Самый распространенный метод – это заклеить стекла скотчем. Но он не единственный.

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OBOZ.UA рассказывает о шести способах защитить окна от последствий взрывов поблизости. А также о сильных и слабых сторонах каждого из них.

Скотч

Сама по себе клейкая лента не поможет избежать разрушения стекла при взрыве, но она не даст ему разлететься вдребезги и поранить тех, кто находится в помещении. Поэтому заклеивать нужно как можно большую площадь. Правильной формы заклеивания не существует. Накладывайте ленту крест-накрест, хаотичным узором или даже полностью закрывайте ею всю поверхность стекла – все эти методы помогут лучше защититься от осколков. Также скотчем можно склеивать рамы, чтобы они не вылетали при взрыве.

Тканевые полоски

Аналогичным образом ведут себя и полоски из хлопчатобумажной ткани. Они тоже помогут снизить поражающий эффект от обломков стекла. Но, чтобы наклеить их, придется потрудиться – разрезать какую-нибудь вещь (например, старую простыню) и приготовить клейстер. Чтобы сварить его, доведите до кипения 0,5 литра воды и влейте в кипяток подготовленную заранее смесь из половины стакана муки и стакана холодной воды. Постоянно помешивайте клейстер, чтобы он не взялся комочками. Средство будет готово, когда в нем появятся первые пузырьки. Процесс варки займет примерно 30-60 секунд. Охлажденный клейстер процеживают через марлю и наносят на ткань с помощью кисточки. Пропитанные средством полоски клеят на стекла так же, как и скотч. Снимают такую защиту, просто размочив ее водой.

Газета или бумага

Это наименее эффективное из всех средств защиты, но и оно лучше, чем вообще ничего. Полоски газеты или другой бумаги можно клеить так же на клейстер или крепить с помощью мыла. Мокрым бруском нужно хорошо натереть бумагу и прикрепить ее к стеклу. Снимать такую защиту будет проще всего.

Мешки с песком

А этот способ считается наиболее эффективным. Тяжелые мешки не дают разлететься стеклу и поглощают часть ударной волны. На первых этажах лучше закладывать окна снаружи, но можно установить такое заграждение и внутри помещения. Главный минус – мешки с песком полностью перекрывают собой дневной свет.

Книги

Так же можно заложить изнутри оконные проймы книгами. Они тоже весят немало и могут стать физическим препятствием на пути обломков. Но закладывать окна придется плотно, чтобы в конце книги трудно было подсовывать в конструкцию.

Фанерные щиты

А еще окна можно защитить с помощью фанерных щитов. Они хорошо удержат обломки, если стекло разобьет ударной волной, но при этом тоже закроют дневной свет. Чтобы дать ему хотя бы немного проходить внутрь, можно сделать в фанере небольшие прорези и закрыть их прозрачным скотчем.

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