Как зарядить телефон, когда нет света: спасательные способы

Враг пытается уничтожить объекты критической инфраструктуры, чтобы оставить украинцев без электроэнергии и воды. Поэтому нужно быть всегда начеку и вовремя заряжать гаджеты, чтобы оставаться на связи.

Видео дня

Если у вас нет света, то не паникуйте. OBOZ.UA нашел спасательные способы, которые помогут зарядить телефон.

Повербанк

Это самый простой и быстрый способ зарядки. Главное не забывайте заряжать павербанк вовремя, чтобы всегда оставаться на связи в экстренных ситуациях.

Автомобиль

Если у вас есть авто, то это отличная возможность зарядить свой телефон. Большинство моделей оснащено такой полезной функцией, для этого вам понадобится только специальный кабель.

Ноутбук

Зарядить телефон с помощью шнура можно от ноутбука. Конечно, это не обеспечит полную батарею, но даст возможность оставаться на связи и сделать несколько звонков родным или друзьям.

Велосипедный генератор

Это прибор, который можно установить на колесе. Если вы ведете активный образ жизни и часто ездите на велосипеде, генератор поможет в сложной ситуации. Во время движения он заряжается, затем его можно снять и использовать как "генератор" для телефона.

Колонка

Конечно, это не обеспечит заряд на длительное время, но это хороший вариант, чтобы оставаться на связи.

Генератор

Пожалуй, большинство украинцев, живущих в частных домах, приобрели генератор еще в прошлом году. Главное соблюдать правила техники безопасности и иметь в запасе достаточно топлива.

Ранее OBOZ.UA публиковал пять ошибок, которые чаще всего допускают при зарядке телефона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.