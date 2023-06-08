Как коты показывают, что им скучно: как развлечь любимца

Скука у домашнего животного – довольно опасное психологическое состояние, ведь со скуки оно может начать создавать немалый беспорядок. К тому же у любимца, которому все время скучно, может испортиться характер. Да, в первую очередь речь идет о более социальных собаках, но и коты могут испытывать скуку и переживать ее последствия.

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OBOZREVATEL разбирался, как может проявляться эта эмоция у пушистиков. И что делать, чтобы кот перестал скучать.

Итак, первым признаком скуки у животного, как мы уже говорили, является склонность к деструктивному поведению. Кот может начать сбрасывать вещи с полок и столов, шумно драть когтями мебель и т.д. Когда животное начинает так себя вести, попробуйте просто обратить на него свое внимание. Если это действительно признак скуки, кот с радостью переключится на игры с вами и забудет о своем желании вредить.

Более флегматические по характеру коты могут от скуки становиться апатичными, слишком много спать, терять интерес к жизни. А их активные сородичи, напротив, вести себя буйно – бегать по квартире, кричать, в отдельных случаях проявлять агрессию к членам семьи и другим животным.

Если ваш кот начал демонстрировать один из этих симптомов, попробуйте для начала начать уделять ему больше времени. Играйте с ним в игры или просто гладьте. Главное условие – животное должно чувствовать ваше внимание.

Еще один хороший способ преодолеть эмоцию скуки у кота – обеспечить ему как можно больше развлечений. Купите простые игрушки или целые головоломки, обустройте домик с полочками и тайниками, где кот мог бы лазить и спать. Возможно, если характер животного позволяет, начните гулять с котом на улице – тогда животное сосредоточится на изучении новых территорий и перестанет скучать. Но в таком случае позаботьтесь о его защите от паразитов и о безопасности.

Если ни один из этих приемов не помогает, странное поведение может оказаться признаком болезни. В таком случае не медлите и обратитесь с котом к ветеринару.

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