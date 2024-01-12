Не спешите выбрасывать: что делать с проросшими овощами

При хранении овощей в домашних условиях часто случается такая неприятность, как прорастание. Корнеплоды и луковицы часто выспускают молодые побеги и при этом теряют свои вкусовые свойства.

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Как правило, такие овощи мы отправляем в мусор Но не торопитесь поступать так в следующий раз. Практически все подверженные прорастанию овощи могут стать источником витаминов и микроэлементов, если превратить их в микрогрин. Не подойдет для этого разве что картофель. Как превратить проросший плод в полезную зелень, расскажет OBOZ.UA.

Свекла

Зелень свеклы считается ценным ингредиентом салатов. Даже взрослая, что уж говорить о молодой. Если вы заметили, что свекла в ваших запасах начала прорастать, положите ее на 3-5 дней в воду, а когда она пустит корни, высадите ее в горшок с землей. Уже скоро вы сможете собрать из него питательные побеги.

Морковь

Молодую зелень моркови ценят за оригинальный вкус и питательный состав. А проращивать ее так же просто, как и свеклу. Отрежьте проросшую часть корнеплода, поместите на несколько дней в воду, а затем посадите в землю.

Лук

Лук можно выращивать на зелень даже без земли. Вставьте проросшую луковицу в стакан и налейте в него столько воды, чтобы корни на нижней части плода оказались погруженными, а все остальное оставалось на воздухе. Следите за тем, чтобы вода не загнивала и не испарялась полностью и вы получите молодой и сочный зеленый лук. Также можно посадить проросшую луковицу в почву, это тоже эффективный способ.

Чеснок

Аналогично можно выращивать на зелень и чеснок. Но его все-таки лучше держать в почве. Или воспользоваться влажными опилками – это тоже хороший субстрат для него.

Капуста

Кочерыжка от качана капусты, которую вы отправляете в мусор, может на самом деле послужить источником питательной зелени. Просто воткните ее в землю так, чтобы ножка оказалась внизу, и поливайте время от времени. В скором времени вы получите отличные, богатые микроэлементами и витаминами ростки.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как правильно хранить дома овощи, чтобы они не испортились.

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