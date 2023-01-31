Не придется даже тереть: быстрый и эффективный способ отмыть решетки для духовки.

Решетки духовки быстро покрываются жиром. Запеченную грязь отмыть очень тяжело, не помогают даже дорогие средства.

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Но несколько лайфхаков помогут справиться с задачей с минимальными усилиями и без агрессивных химических веществ. Детали рассказало издание Express.

На странице в Facebook "Советы по уборке миссис Хинч" посоветовали использовать таблетки для посудомоечной машины. Они состоят из концентрированного моющего средства и могут уничтожить стойкий жир на решетках духовки.

Этот лайфхак использовала победительница британского шоу "The Great British baking show" Нэнси Бертвисл.

Следует взять одну-две таблетки для посудомоечной машины, две чашки соды и немного моющего средства.

Таблетки нужно измельчить и растворить в теплой воде (не слишком горячей), добавить соду и моющее средство. Далее решетки для духовки следует положить в большую раковину или даже ванную. Главное – дать смеси время, чтобы подействовать. Лучше оставить замоченные в растворе решетки на ночь. Они должны быть полностью покрыты водой.

На следующее утро вылейте воду, промойте решетки под краном или душем. Используйте губку, чтобы удалить стойкие пятна.

Пищевая сода является очень эффективным ингредиентом для очистки решеток духовки, поскольку она расщепляет жир и удаляет пятна.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о лайфхаке, как отмыть духовку от жира.

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