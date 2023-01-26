Как отмыть духовку от жира: способ опытной мамы

Мытье духовки – задача "со звездочкой", особенно если пятна устарели, а жир глубоко въелся в поверхность. Часто мы откладываем очищение духовки, делая только хуже.

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Не всегда магазинные средства смогут отмыть запеченный жир. Издание Express рассказало, как эффективно очистить духовку.

Австралийская уборщица и мама двоих детей Шантель Мила имеет в арсенале простой "трюк", который, как она уверяет, справится даже с устаревшей грязью.

Шантель делится своей жизнью на странице в TikTok @mama_mila_. Она посоветовала несколько действенных лайфхаков.

Нужно взять немного соды и средство для мытья посуды. Чтобы приготовить раствор необходимы следующие пропорции: 1 чашка соды на треть стакана жидкости для мытья посуды.

Смешивайте ингредиенты, пока не образуется густая паста. Затем нанесите смесь на дверцу духовки, используя кисточку, губку или зубную щетку.

Не следует сразу вымывать пасту, дайте ей постоять около 2 часов. Это размягчит запеченный жир. Для особо тяжелых загрязнений даже двух часов может оказаться недостаточно. В этом случае следует повторить процедуру.

Соду часто рекомендуют для очищения различных поверхностей в доме. Щелочные свойства соды помогают растворять грязь и жир.

Кроме того, минеральная структура пищевой соды действует как мягкий абразив. Пятна отойдут, не оставляя царапин. А главные характеристики средств для мытья посуды ориентированы на расщепление жира.

Дав раствору настояться, Шантель рекомендует использовать лезвие скребка, чтобы осторожно удалить пригоревшую грязь.

Излишки смеси следует вытереть чистой влажной тканью. Шантель также советует выстелить духовку многократной антипригарной подкладкой.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как отмыть устаревший жир на дверце духовки.

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