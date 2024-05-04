Не повредите растение: эксперты назвали 'роковой' шаг при обрезке деревьев и кустов

Весна – это время расцвета природы и начала всевозможных садовых работ. Обрезка кустов и деревьев является одной из самых важных из них.

Именно обрезка помогает растениям расти здоровыми, красивыми и обильно цвести. Однако эксперты из издания Еxpress рассказали о самой распространенной ошибке, которую часто допускают неопытные садоводы.

Целью обрезки является удаление мертвых, больных или поврежденных ветвей для улучшения внешнего вида и здоровья растения.

Экспертка по садоводству Елени Веруцос сказала: "Одна из самых распространенных ошибок людей – это вообще не обрезать свои растения. Хотя это может показаться дополнительной работой, обрезка важна, чтобы убедиться, что они здоровы и правильно растут".

Это может показаться легкой задачей, но есть много ошибок, которые плохо повлияют на ваши деревья и кустарники. Например, срезка в неправильном месте или обрезка в неправильное время года.

Однако самая распространенная и роковая ошибка – это не обрезать растения вообще. Многие люди оставляют свой сад нетронутым, боясь сделать что-то неправильно, или просто забывая о таком важном этапе ухода.

Последствия отсутствия обрезки

Такая ошибка может привести к зарастанию сада и слишком высоким деревьям. Кроме того, без обрезки растения погибнут гораздо быстрее, поскольку избыток побегов не будет стимулировать их рост.

Однако слишком сильно обрезать деревья и кустарники тоже не стоит. Если убрать слишком много веточек, то это может навсегда повредить растение, приостановить рост и сделать его слабым и подверженным болезням.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, какие петунии лучше посадить на балконе.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.