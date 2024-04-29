Какие петунии лучше посадить на балконе: как правильно ухаживать за цветами
Петунии – это одни из самых популярных цветущих растений для выращивания на балконе. Их яркие и разнообразные цветы украшают любой экстерьер и дарят хорошее настроение в течение всего лета.
Петунии ценят не только яркое цветение, но и разнообразие сортов и неприхотливость в уходе. OBOZ.UA собрал советы о том, как ухаживать за этим растением и какой сорт выбрать.
Как сажать петунии.
Петунии – теплолюбивые растения, поэтому их следует сажать только после того, как пройдут риски заморозков и на солнечных местах, ведь именно там они будут расти и развиваться лучше. Однако этот цветок довольно толерантный, поэтому может расти и в полутени. Главное, чтобы он был защищен от дождя, который может повредить нежные цветы.
Петунии неприхотливы к почве. Им подойдет даже универсальный субстрат для балконных цветов. Однако если вы используете покупную торфяную почву, то следует смешать ее с песком. Также помните, что петунии любят слабокислую почву.
Как ухаживать за петуниями
Петуния не нуждается в слишком сложном уходе. Она достаточно устойчива к засухе, но если вы хотите получить обильное цветение, то следует поливать ее регулярно и обильно. В особенно жаркий и солнечный период это может быть даже каждый день или 2 раза в сутки.
Это растение, как и любые другие, нуждается в подкормке. Поэтому раз в 2 недели следует вносить удобрения для цветущих растений или специальные для петуний.
Во время роста цветка следует прищипывать его побеги и удалять отцветшие соцветия.
Классификация петуний
Ампельные сорта
Ампельная петуния отличается длинными побегами, свисающими из горшков.
Особенность этих сортов заключается в том, что он произрастает в высоту от 80 до 150 см. Именно поэтому им нужен горшок объемом не менее 5 литров.
Каскадные сорта
В отличие от ампельных, каскадные сорта сначала растут вверх, а затем плавно устремляются вниз.
Длина побегов составляет примерно 50-100 см.
Карликовые
Это отдельная группа компактных кустовых петуний. Они вырастают высотой не более 20-25 см. Их можно высаживать в небольшие горшки объемом до 3 литров.
Grandiflora
Диаметр цветов достигает до 12-16 см. Как правило, сорта этой группы не могут похвастаться большим количеством цветов, но это полностью компенсируется их размером и красотой.
Мультифора
Эту группу петуний также называют многоцветковой. В нее входят сорта небольшими разноцветными цветками, до 8 см.
Ранее OBOZ.UA публиковал посевной календарь на май-2024.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.