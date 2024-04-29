Какие петунии лучше посадить на балконе: как правильно ухаживать за цветами

Петунии – это одни из самых популярных цветущих растений для выращивания на балконе. Их яркие и разнообразные цветы украшают любой экстерьер и дарят хорошее настроение в течение всего лета.

Петунии ценят не только яркое цветение, но и разнообразие сортов и неприхотливость в уходе. OBOZ.UA собрал советы о том, как ухаживать за этим растением и какой сорт выбрать.

Как сажать петунии.

Петунии – теплолюбивые растения, поэтому их следует сажать только после того, как пройдут риски заморозков и на солнечных местах, ведь именно там они будут расти и развиваться лучше. Однако этот цветок довольно толерантный, поэтому может расти и в полутени. Главное, чтобы он был защищен от дождя, который может повредить нежные цветы.

Петунии неприхотливы к почве. Им подойдет даже универсальный субстрат для балконных цветов. Однако если вы используете покупную торфяную почву, то следует смешать ее с песком. Также помните, что петунии любят слабокислую почву.

Как ухаживать за петуниями

Петуния не нуждается в слишком сложном уходе. Она достаточно устойчива к засухе, но если вы хотите получить обильное цветение, то следует поливать ее регулярно и обильно. В особенно жаркий и солнечный период это может быть даже каждый день или 2 раза в сутки.

Это растение, как и любые другие, нуждается в подкормке. Поэтому раз в 2 недели следует вносить удобрения для цветущих растений или специальные для петуний.

Во время роста цветка следует прищипывать его побеги и удалять отцветшие соцветия.

Классификация петуний

Ампельные сорта

Ампельная петуния отличается длинными побегами, свисающими из горшков.

Особенность этих сортов заключается в том, что он произрастает в высоту от 80 до 150 см. Именно поэтому им нужен горшок объемом не менее 5 литров.

Каскадные сорта

В отличие от ампельных, каскадные сорта сначала растут вверх, а затем плавно устремляются вниз.

Длина побегов составляет примерно 50-100 см.

Карликовые

Это отдельная группа компактных кустовых петуний. Они вырастают высотой не более 20-25 см. Их можно высаживать в небольшие горшки объемом до 3 литров.

Grandiflora

Диаметр цветов достигает до 12-16 см. Как правило, сорта этой группы не могут похвастаться большим количеством цветов, но это полностью компенсируется их размером и красотой.

Мультифора

Эту группу петуний также называют многоцветковой. В нее входят сорта небольшими разноцветными цветками, до 8 см.

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