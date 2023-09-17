Не перезимуют: какие деревья и кустарники нельзя сажать осенью

Осень является хорошим периодом для пополнения своего сада новыми деревьями и кустарниками. Но высаживать в это время можно не все растения. Некоторые виды требуют длительного периода для укоренения и приживления.

OBOZREVATEL составил список таких растений. Их высадку лучше отложить на весну, когда они хорошо прорастут в прогретую землю и успеют окрепнуть.

Среди плодовых деревьев осеннюю высадку плохо переносят наиболее теплолюбивые виды. Так могут погибнуть персики, миндаль, кизил и барбарис. Лучше не рисковать и с косточковыми видами – сливами, вишнями, черешнями, алычей и т.д. Они хоть и не выходцы из более теплых краев, все же нуждаются в длительном периоде, чтобы хорошо прижиться. Также такой подход не оценит калина.

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Из декоративных растений лучше отложить на весну высадку глицинии и хеномелеса (японской айвы). Также осенняя высадка может убить саженцы каштанов. Эти деревья нуждаются в длительном тепле, чтобы как следует укорениться и начать расти.

А если не медлить с высадкой, успеют прижиться к холодам яблони и груши, различные виды кленов, липы, хвойные деревья. Из кустарников осенью хорошо высаживать бирючину, форзицию, гортензию, спирею, ивняк, бузину, чубушник, сирень и физокарпус.

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