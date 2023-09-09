Что делать с туями осенью: как правильно обрезать

Туя – одно из самых популярных декоративных деревьев, который ценят за эффектный вид вечнозеленых веток и простоту в уходе. Тем не менее, ухаживать за растением нужно. В частности, знать, как подготовить його к зиме.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов о том, чем подпитать туи в преддверии холодов. И как правильно обрезать растение, чтобы не причинить ему вред.

Как обрезать тую осенью

Осенний сезон, как и весна – хорошее время для санитарной обрезки туй. Сухие, поврежденные и больные ветви, пожелтевшую хвою и участки с признаками заражения болезнями и вредителями можно смело удалять с помощью острого инструмента. Специалисты советуют срезать все некондиционные ткани вплоть до здорового участка ветки.

Кроме того, осенью допускается формовочная обрезка туй. Необходимо подкорректировать побеги, обрезанные раньше в том же году.

До и после такой обработки инструмент нужно тщательно продезинфицировать. Также важно работать в условиях сухой погоды и температуры выше 5 градусов тепла.

Чем подкормить тую в осенний сезон

Осенью удобрения вносят только под те кусты, которые не получили комплексной подпитки весной или летом. Особенно это касается средств пролонгированного действия. Если вы применяли именно их, осенняя подкормка точно будет излишней.

Если же растение нуждается в удобрении, процедуру следует проводить примерно за месяц до заморозков. Выбирать следует добрива с высоким содержанием фосфора и калия. А вот дозировка азота должна быть минимальной. А еще лучше, чтобы его в составе средства вообще не было. Азот способствует наращиванию зеленой массы, что перед зимой может быть даже небезопасным.

Выбирайте удобрения, разработанные специально для хвойных растений. А еще лучше маркированные специально для применения осенью.

Подготовка к зиме

Зимняя погода опасна для туй снегом и ультрафиолетом. Снег, оседающий на ветвях куста, может поломать растение. Поэтому на зиму его целесообразно связать веревкой, собрав ветки вместе. Но при этом важно не перетягивать их туго, чтобы не повредить. Снимают веревки сразу, как только закончится зима.

Еще один метод защиты туи – это укрывание. Несмотря на то, что солнце зимой малоактивно, оно может нанести нежной хвое ожоги, поэтому специалисты рекомендуют покрывать тую воздухопроницаемым чехлом из белого хлопка, мешковины или непроницаемого для света агроволокна. Пластиковыми пленками пользоваться при этом нельзя – они не пропускают воздух, что может быть губительным для туи.

Накрывание туй производят в конце октября – в ноябре, но до первого снега. Подвязывают растение уже после того, как покрыли его ветки защитой от солнца.

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