Не любят гулять: какие породы собак подойдут ленивым хозяевам

Один из главных аргументов против того, чтобы завести собаку, даже если вы мечтали об этом всю жизнь, это необходимость ежедневно гулять с животным. Дождь, мороз, невыносимая жара, сильный ветер – все равно придется утром и вечером выводить любимца на прогулку. Большинство собак нуждаются в достаточно длительных нагрузках и действительно могут не вписаться в график занятого человека.

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Тем временем блог Pitpat утверждает, что некоторым породам достаточно двух довольно недолгих прогулок, чтобы поддерживать здоровье и хорошее настроение. Вот десятка собак, которым вполне хватит до 40 минут физических упражнений, включая игры дома.

Бишон фризе

Приблизительно 30 минут упражнений в день

Это популярная карликовая порода, которую легко узнать по белой кудрявой шерсти. Они хорошо чувствуют себя в городской квартире и нуждаются примерно в 30 минутах прогулок в день. При этом собаки породы бишон фризе формируют сильную связь со своими хозяевами и могут страдать от тревоги разлуки, если оставить их надолго.

Китайская хохлатая

Приблизительно 30 минут упражнений в день

Что голые, что покрытые шерстью эти собачки имеют низкую потребность в физической активности – как и большинство декоративных пород. Короткая прогулка дважды в день и небольшая веселая игра, например, тренировка выполнения команд, сделают свое дело. Но опять же эти собаки не могут долго без хозяина.

Брюссельский гриффон

Приблизительно 30 минут упражнений в день

Этих собак вывели, как крысоловов, которые помогали ухаживать за конюшнями. Так что нужды обегать большую площадь у них не было. Так гриффоны и остались породой без большой тяги к прогулкам. По 15 минут с утра и вечером будет для них вполне достаточно. К тому же это брахицефальная порода, которой противопоказаны очень активные упражнения. А вот от чего такие собаки точно не откажутся, так это от регулярных упражнений на интеллект.

Японский хин

Приблизительно 30 минут упражнений в день

Эти миниатюрные собачки завоевывают сердца благодаря своим мягким манерам и игривости. При этом долго гулять они не очень любят. И имеют врожденную брахицефалию, которая делает их не слишком пригодными для активных игр. Легкая прогулка и немного забав с хозяином дома – вот и все, что нужно японскому хину.

Кавалер-кинг-чарльз-спаниель

Приблизительно 40 минут упражнений в день

Эти миниатюрные собачки имеют очень милую внешность и вполне пригодны для участия в собачьих спортивных состязаниях. Но врожденной потребности в больших нагрузках при этом у них все же нет. Они вполне довольствуются двумя 20-минутными прогулками с хозяином, а остальное время будут смотреть на него с дивана влюбленными взглядами.

Мальтез

Приблизительно 30 минут упражнений в день

Миниатюрные белые собачки очень подвижны, легко адаптируются к новым условиям и чрезвычайно дружелюбны, что делает их прекрасными собаками-компаньонами. Они любят быть среди людей. Но им достаточно просто быть рядом. Потребности в долгих прогулках у мальтезов нет. Лучше немного больше времени уделить совместным играм дома.

Мопс

Приблизительно 30 минут упражнений в день

Эти ласковые и игривые собачки страшные домоседы. Если мопсу не понравится погода или у него будет не очень хорошее настроение, он сам пойдет домой после очень непродолжительной прогулки. Представители этой породы больше ценят комфорт и близкое общение со своим человеком, чем безумное веселье.

Болонка

Приблизительно 40 минут упражнений в день

Пушистая собачка станет прекрасным компаньоном. Представители этой породы хорошо приспосабливаются к жизни в квартире и не нуждаются в больших физических нагрузках. Вместо этого болонки имеют высокий интеллект и предпочитают игры на смекалку и тренировку послушания. Лучше изучайте с болонкой команды дома.

Английский бульдог

Приблизительно 40 минут упражнений в день

Эти добряки с характерным печальным выражением морды имеют спокойный и ласковый характер. Они любят быть рядом с людьми и получать от них больше внимания. И лучше это будет спокойное общение дома, чем продолжительная прогулка. Англичане имеют врожденную брахицефалию, поэтому от природы являются плохими спортсменами.

Сенбернар

Приблизительно 40 минут упражнений в день

Это может показаться странным, но эти добродушные гиганты не требуют больших нагрузок для поддержания здоровья. Сенбернар лучше полежит на улице в тени, чем будет проходить значительные расстояния. Тем не менее, этой породе нужно немало жизненного пространства, поэтому держать такую собаку в квартире все же не стоит.

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