Не для ручки: для чего нужна синяя сторона стиральной резинки

Стиральная резинка – это незаменимый предмет в пенале каждого школьника или студента, ею можно стереть неправильно написанное слово или рисунок. Обычно у резинки большая половина была оранжевого цвета, а меньше синего.

Видео дня

Многие до сих пор считают, что синяя сторона предназначена для стирания написанного шариковой ручкой, но на самом деле это не так. OBOZREVATEL подробнее разобрался в этом вопросе.

Различия между половинками резинки заключаются не только в цветах, но и в том, что оранжевая сторона более мягкая, чем синяя. Это наталкивает на мысль, что более мягкой частью можно вытирать карандаш, потому что его легче удалить, а более твердая часть предназначена для стирания ручки.

Благодаря синей стороне можно избавиться от следов ручки, но в большинстве случаев остаются пятна от чернил или бумага рвется.

На самом деле производители создали синюю сторону резинки для того, чтобы ее использовать на плотной бумаге. То есть, ею можно удалить нежелательные следы на зернистой бумаге или на картоне. Такие поверхности хорошо удерживают графит, и его можно удалить только с помощью жесткой стороны резинки.

Шариковая ручка – это также один из важных предметов, который нужно правильно подобрать для школьника, поэтому OBOZREVATEL поможет справиться с этим.

Для детей помладше, которые только учатся писать, важно сформировать правильный навык держания ручки. Именно поэтому для самых маленьких школьников рекомендуют покупать к ручке также специальную насадку, корректирующую постановку пальцев.

Хорошим выбором может стать ручка, у которой в зоне захвата есть резиновая насадка. Она не дает принадлежностям скользить и позволяет его расположить в пальцах комфортно.

Если школа не выдвигает четких требований к письменным принадлежностям, то лучше выбирать ручку, ориентируясь на вкусы ребенка. Для этого следует взять его с собой в канцелярский магазин.

Ранее OBOZREVATEL публиковал факты о том, влияет ли на спину школьника тяжелый рюкзак и может ли он вызвать сколиоз.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.