Не будут мешать соседям: какие породы собак мало лают

Нередко от окончательного решения завести собаку нас удерживает склонность этих животных лаять. Проснуться ночью от того, что псу что-то показалось и теперь он шумно об этом сообщает – это только половина беды. Вдобавок это может сильно разозлить соседей.

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Но существуют породы, которые от природы не склонны лаять. OBOZREVATEL рассказывает, какие собаки могут понравиться тому, кто не хотел бы слышать этот звук.

Басенджи

Особое строение глотки делает эту небольшую собаку такой молчаливой. Вместо лая, она издает целую гамму разных звуков, но они не так громки. К тому же это аккуратная порода, не имеющая свойственного собакам запаха. По многим характеристикам басенджи поведением напоминают кошек и они являются отличными преданными своей семье компаньонами.

Дирхаунд

Странно об этом говорить, но эти очень добродушные собаки когда-то охотились на оленей. Теперь же это отличные компаньоны, не склонные издавать лишнего шума. Речь идет не только о лае, но и о других типах звуков. Дирхаунды ласковы с детьми и не нуждаются в значительных нагрузках, даже несмотря на свой большой размер.

Шарпей

Крупная порода, представители которой имеют голову, похожую на голову бегемота, и от носа до хвоста состоят из милых складочек кожи, когда-то считалась бойцовской. С течением времени шарпеи превратились в спокойных и даже пугливых созданий – из-за складок на морде они имеют ограниченный угол зрения. Поэтому такие псы ведут себя осторожно и не стремятся лишний раз привлекать к себе внимание лаем.

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