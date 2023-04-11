Какие собаки самые быстрые: породы, которые разгоняются свыше 45 км/ч

Один из самых популярных собачьих видов спорта – аджилити – предполагает преодоление полосы препятствий на время. И здесь не обойтись без быстроногого питомца. Но какие собачьи породы умеют бегать быстрее всего?

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Издание Wag! собрало десятку собак, устанавливающих настоящие рекорды по скорости. С ними можно тренироваться, но и понежиться дома на диване они тоже будут не против.

Грейхаунд

Эта собака является рекордсменом среди всех пород и способна разгоняться до невероятных 72 км/ч! При этом это одна из самых ласковых пород в мире. Грейхаунды будут одинаково охотно молниеносно приносить вам мячик и нежиться у ваших ног.

Салуки

Максимальная скорость этого пса достигает 67 км/ч. Бег – это то, чем они занимались сотни лет. Эти псы были выведены для охоты на кроликов. Но они также становятся великолепными домашними питомцами. Салуки – отличный компаньон и дома, и на пробежке, и даже на пляже.

Афганская борзая

Это удивительное изящное создание с длинной шерстью способно развивать скорость до 65 км/ч. При этом высокая элегантная собака будет с выразительным чувством собственного достоинства сопровождать вас во время неспешной прогулки по городу. А еще афганцы очень ласковы к детям.

Выжла

У этой породы есть сразу все – внешность, интеллект и бешеная скорость. Очень худая, но мускулистая, эта собака может разгоняться до 65 км/ч. А может быть вашим лучшим другом, который с радостью будет заниматься разными другими упражнениями. Ведь этот пес обожает тренировки и обучение.

Уиппет

Средняя скорость бега для этой породы составляет около 55 км/ч, но уиппеты могут разгоняться и до 65 км/ч. Породу вывели для охоты на крыс и других мелких грызунов, поэтому скорость – одно из выдающихся ее качеств. При этом такие собаки очень привязываются к своим хозяевам и отдают им все свое сердце.

Джек-рассел-терьер

Эти малыши умеют бегать, как ветер. 60 км/ч для такой маленькой собачки – просто заоблачный результат. Джек-расселов вывели для охоты на лис, поэтому готовьтесь к тому, что в вашем доме поселится маленькая молния. А еще верный и очень веселый друг.

Далматин

Скорость в 60 км/ч способна запросто покориться этой пятнистой собаке. Поэтому такой пес, который от природы является прекрасным защитником, легко догонит любого вашего обидчика. А еще далматины прекрасные домашние собаки с отличным характером.

Русская псовая борзая

На коротких дистанциях эта утонченная собака разгоняется до 58 км/ч. Но гоняться за чем попало представитель породы не будет. Они плохие охранники, потому что полностью лишены агрессии. Зато бездельничать на подушках и составлять людям компанию просто обожают.

Доберман-пинчер

Такой профессиональный охранник, как доберман, просто должен быть искусным бегуном. Поэтому скорость в 52 км/ч вполне по силам этой сильной собаке. При этом хорошо воспитанный доберман будет настоящим средоточием любви и нежности.

Бордер-колли

Замыкает десятку овчарка – самая умная собака в мире бордер-колли. Чтобы оббегать все свои стада и проверить, все ли в порядке, она способна развивать скорость в 48 км/ч. Этого вполне достаточно, чтобы потратить всю ту энергию, которую этот веселый пес несет в себе. Главное, давать ему возможность выпустить ее.

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