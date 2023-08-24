Не будет никакого прогресса: для кого 25 августа будет плохим днем. Гороскоп

25 августа представителей трех знаков зодиака ждет сложный день. Придется столкнуться с задержками и затруднениями на работе, а в личной жизни будут сплошные недоразумения.

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Астрологи подчеркивают, что не следует отчаиваться. Ситуация вскоре наладится, главное – переждать тяжелый период и не принимать импульсивные решения.

Водолей

Чувствуя себя уставшими и истощенными, вы ищете мгновенных удовольствий, но, к сожалению, ваши усилия не приносят желаемых результатов. Когда вы не достигаете никакого прогресса, вы чувствуете безнадежность и бессилие. Вы можете даже начать винить других в своих неудачах.

25 августа – сложный день. Вызовы, стоящие перед вами сегодня, будет непросто преодолеть. Придется уделить много времени и энергии, чтобы справиться с трудностями.

Вероятно, вы попадете в напряженную ситуацию на работе. Нужно сохранять хладнокровие и проявлять самоконтроль.

Рыбы

Утром вам даже будет тяжело встать с кровати. Вы будете чувствовать полную апатию и безразличие ко всему вокруг. Вы бы с радостью провели день дома, не выходя на улицу и избегая любого общения.

Попробуйте сосредоточиться на деятельности, которая доставляет вам удовольствие. Займитесь творчеством, почитайте книгу или посмотрите фильм. Не будьте таким суровым к себе, позвольте себе просто расслабиться и спокойно провести день – конечно, если есть такая возможность. Незавершенные скоро всплывут на поверхность, и вам придется быть на высоте, принимая быстрые и эффективные решения.

Когда вы наконец-то сможете оставить прошлое в прошлом, вы захотите начать новую главу в жизни. Однако это новое начало должно состояться чуть позже. Проведите день наедине и сосредоточьтесь на себе. Вам нужно разобраться со своими эмоциями.

Скорпион

Похоже, впереди вас ждет еще один трудный день. Вы не слишком удивлены и не очень расстраиваетесь – кажется, вы уже привыкли к этой черной полосе.

Ваш главный приоритет сейчас – в спокойствии. Следует избегать конфликтов и не принимать импульсивных решений. То, чего вы действительно хотите, вы просто не можете получить – и вас очень мучает это разочарование.

Вероятно, вы почувствуете, что коллеги пытаются манипулировать вами. Этот день принесет чувство обиды. Попробуйте сосредоточиться на своих обязанностях на работе и не обращать внимания на недоброжелателей. Вы привыкли быть занятыми и выработали толерантность к стрессу, что позволяет вам работать в таких условиях.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что для представителей некоторых знаков зодиака ретроград с 23 августа по 15 сентября будет особенно разрушительным.

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