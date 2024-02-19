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Не бросайте: где оригинально использовать старые коробки для яиц

Анна Онищенко
Жизнь
3 минуты
960
Не бросайте: где оригинально использовать старые коробки для яиц

Коробки для яиц, как правило, используют только раз по прямому назначению, а затем выбрасывают. Однако благодаря своей практичности, экологичности и доступности они могут стать основой для множества интересных и полезных вещей.

О том, как дать лоткам из-под яиц новую жизнь, рассказали Нouse Digest.

Повторно используя коробки для яиц, вы не только экономите деньги, но и вносите свой вклад в сохранение окружающей среды.

Рассада

Использование лотков из-под яиц для выращивания рассады – это экологичный, практичный и доступный метод, который может значительно облегчить процесс садоводства. Картонная упаковка для яиц позволяет выращивать растения в контролируемой среде и легко пересадить их в открытый грунт.

Не бросайте: где оригинально использовать старые коробки для яиц

Микрозелень

Микрозелень – это проростки съедобных растений и трав. Ее наличие на вашем подоконнике это не только удобно, но очень полезно.

Для выращивания вам понадобится только лоток из-под яиц, грунт семян и вода. Растениям обычно нужно около двух-трех недель, чтобы вырасти, после чего их можно добавлять в салаты, омлеты и многие другие блюда.

Контейнер для новогодних украшений

Зимние декорации используются всего один-два месяца в году, поэтому необходимо их правильно упаковывать, чтобы в тесных коробках они не повредились. Картонные коробки для яиц станут идеальным местом для защиты и хранения хрупких елочных украшений.

Органайзер

Коробки для яиц идеально подходят для хранения канцелярских товаров, бижутерии, нитей, гвоздей, канцелярских скрепок, пуговиц и других мелких вещей. Благодаря своей форме лоток будет легко хранить на полках. Также при необходимости вы можете разрисовать и декорировать коробку, чтобы быстро находить нужные вам вещи.

Не бросайте: где оригинально использовать старые коробки для яиц

Форма льда

Вам не нужно покупать лоток для льда. Вместо этого вы можете переделать коробку из последней партии яиц.

Просто положите полиэтиленовую пленку в выемки для яиц, наполните их водой и отправьте в морозильную камеру.

Подставка для охлаждения ноутбука

Современные задачи и вызовы заставляют нашу технику работать почти круглосуточно. Часто настольные ноутбуки перегреваются, потому что их система охлаждения не справляется. Один из способов уберечь ноутбук от перегрева и получить лучшую производительность – поднять его и обеспечить циркуляцию воздуха.

Можно, конечно, купить специальную подставку, но более бюджетный и не менее эффективный вариант – это поставить свое устройство на коробку из-под яиц.

Не бросайте: где оригинально использовать старые коробки для яиц

Кормушка для птиц

Одна из самых простых и эффективных идей повторного использования картонных лотков – это сделать из них кормушку для птиц. Все, что вам понадобится, это упаковка для яиц, веревка или шпагат и домашний или купленный в магазине корм для птиц.

Палитра

Палитра с отсеками необходима для рисования акрилом, маслом, гуашью и другими красками, особенно если она находится в тюбике. Конечно можно приобрести одноразовые палитры, но в этом нет необходимости, когда вы можете перепрофилировать вещь, которая уже есть у вас дома.

Кроме того, во время творческого процесса можно использовать выемки между отверстиями для яиц, как подставку для кисточки.

Превращая обычные картонные лотки в интересные и полезные вещи, вы не только сэкономите деньги и сохраните природу, но и получите удовольствие от творческого процесса.

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