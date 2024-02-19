Не бросайте: где оригинально использовать старые коробки для яиц

Коробки для яиц, как правило, используют только раз по прямому назначению, а затем выбрасывают. Однако благодаря своей практичности, экологичности и доступности они могут стать основой для множества интересных и полезных вещей.

О том, как дать лоткам из-под яиц новую жизнь, рассказали Нouse Digest.

Повторно используя коробки для яиц, вы не только экономите деньги, но и вносите свой вклад в сохранение окружающей среды.

Рассада

Использование лотков из-под яиц для выращивания рассады – это экологичный, практичный и доступный метод, который может значительно облегчить процесс садоводства. Картонная упаковка для яиц позволяет выращивать растения в контролируемой среде и легко пересадить их в открытый грунт.

Микрозелень

Микрозелень – это проростки съедобных растений и трав. Ее наличие на вашем подоконнике это не только удобно, но очень полезно.

Для выращивания вам понадобится только лоток из-под яиц, грунт семян и вода. Растениям обычно нужно около двух-трех недель, чтобы вырасти, после чего их можно добавлять в салаты, омлеты и многие другие блюда.

Контейнер для новогодних украшений

Зимние декорации используются всего один-два месяца в году, поэтому необходимо их правильно упаковывать, чтобы в тесных коробках они не повредились. Картонные коробки для яиц станут идеальным местом для защиты и хранения хрупких елочных украшений.

Органайзер

Коробки для яиц идеально подходят для хранения канцелярских товаров, бижутерии, нитей, гвоздей, канцелярских скрепок, пуговиц и других мелких вещей. Благодаря своей форме лоток будет легко хранить на полках. Также при необходимости вы можете разрисовать и декорировать коробку, чтобы быстро находить нужные вам вещи.

Форма льда

Вам не нужно покупать лоток для льда. Вместо этого вы можете переделать коробку из последней партии яиц.

Просто положите полиэтиленовую пленку в выемки для яиц, наполните их водой и отправьте в морозильную камеру.

Подставка для охлаждения ноутбука

Современные задачи и вызовы заставляют нашу технику работать почти круглосуточно. Часто настольные ноутбуки перегреваются, потому что их система охлаждения не справляется. Один из способов уберечь ноутбук от перегрева и получить лучшую производительность – поднять его и обеспечить циркуляцию воздуха.

Можно, конечно, купить специальную подставку, но более бюджетный и не менее эффективный вариант – это поставить свое устройство на коробку из-под яиц.

Кормушка для птиц

Одна из самых простых и эффективных идей повторного использования картонных лотков – это сделать из них кормушку для птиц. Все, что вам понадобится, это упаковка для яиц, веревка или шпагат и домашний или купленный в магазине корм для птиц.

Палитра

Палитра с отсеками необходима для рисования акрилом, маслом, гуашью и другими красками, особенно если она находится в тюбике. Конечно можно приобрести одноразовые палитры, но в этом нет необходимости, когда вы можете перепрофилировать вещь, которая уже есть у вас дома.

Кроме того, во время творческого процесса можно использовать выемки между отверстиями для яиц, как подставку для кисточки.

Превращая обычные картонные лотки в интересные и полезные вещи, вы не только сэкономите деньги и сохраните природу, но и получите удовольствие от творческого процесса.

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