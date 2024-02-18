Лучшая идея для дачи: что такое дождевой сад и как сделать его своими руками

Потепление и период дождей уже не за горами, поэтому владельцам земельных участков пора подумать над тем, как сохранить свой двор от заболочения. Если вы ищете оригинальное и эстетическое решение, вам непременно понравится дождевой сад.

О том, как избежать болота и лужи после дождя на вашем участке и сделать его более уникальным и стильным, рассказали Нomes and Gardens.

Дождевой сад – это специально обустроенный участок на вашей даче, который предназначен для сбора избыточной дождевой воды. Особенно эффективным это решение будет для районов с большим количеством осадков или в местах, где дренаж является проблемой.

Другими словами – это неглубокая наклонная канава, выкопанная во дворе, наполняемая водой естественным путем. Благодаря дождевому саду вы сможете контролировать потоки воды, не позволите естественным явлениям испортить ваш огород или газон и максимизируете пользу от осадков.

Кроме того, дождливый сад не только украшает ваш экстерьер, но и повышает экологическую ценность вашего двора. Он может обеспечить среду обитания для различных видов дикой природы, включая полезных насекомых.

Что посадить в дождливом саду?

Лучше всего выбирать для дождевых садов растения, которые типичны для вашей местности. Они не требовательны и способны выдерживать перепады температур и адаптироваться к очень влажным или наоборот – сухим условиям.

Попытайтесь найти многолетние дикие травы и цветы, которые растут в ближайших к вам лесах, у рек или прудов.

Можно ли установить дождливый сад самостоятельно?

Эксперты рекомендуют обратиться за помощью к ландшафтному дизайнеру, который сможет посоветовать самое подходящее место для дождевого сада в вашем дворе. Также если вам захочется сделать достаточно большой сад, вероятно придется позвать помощников, потому что копать и выносить землю не так просто, как может показаться на первый взгляд.

Главное при обустройстве дождевого сада – выбирайте низменное место у которого нет деревьев.

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