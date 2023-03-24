Как увеличить урожай картофеля: как правильно сажать

Картошка – королева любого огорода, ведь это не просто сезонный овощ, но и большой запас на зиму. Но не все любители садоводства знают, как правильно сажать эту культуру, чтобы получить действительно хороший урожай.

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OBOZREVATEL собрал несколько советов о том, как правильно ухаживать за картофелем. Растение отблагодарит здоровыми клубнями.

Для посадки следует выбирать картофелины средних размеров. При этом нужно следить, чтобы у них были хорошо развиты ростки. Если взять мелкие клубни, от них можно получить урожай крупного картофеля, но он не будет слишком богатым. А сажать большие клубни нецелесообразно – их лучше употребить в пищу.

При посадке подкармливать картофель хорошо измельченной шелухой лука и яичной скорлупой, а также золой. Эти удобрения можно закладывать в небольшом количестве в каждую лунку, смешав их с грунтом. К тому же такая смесь отпугивает от растения одного из главных вредителей – медведку.

Опытные огородники не рекомендуют закапывать картофель при посадке глубоко. Это заставит растение формировать побеги, а не корневую систему. Лучше несколько раз за сезон окучить кусты. В таком случае урожай будет больше и лучше сформированным.

После того, как картофель отцветет, рекомендуется также повалить часть ботвы. Это тоже заставит растение направить силы на укоренение. Выглядеть такая грядка будет не слишком привлекательно, зато картофелины получат больше питательных веществ и будут вкуснее.

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