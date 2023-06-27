Как избавиться от неприятного запаха из холодильника: действенные трюки

Часто бывает, что в холодильнике появляется неприятный запах. Это вонь от испортившейся пищи или результат неправильного хранения продуктов.

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Необходимо своевременно мыть холодильник, но некоторые средства могут не справиться с распространенной проблемой. Поэтому OBOZREVATEL собрал действенные советы, которые помогут восстановить запах свежести и чистоты.

Пищевая сода

Это надежное средство, которое эффективно берется с неприятным запахом и стойкой грязью. Сода останавливает рост бактерий, вызывающих порчу продуктов и превращает кислотные частицы в соли, обладающие нейтральным запахом.

Для предотвращения образования запаха, насыпьте в емкость три столовых ложки соды и поместите в холодильник или морозильную камеру, при необходимости, положите смесь на каждую полку.

Если запах все же появился, тогда нужно перебрать все продукты и тщательно вымыть холодильник. Для этого смешайте один стакан пищевой соды с одним стаканом воды. Смочите чистую тряпку в растворе и хорошо протрите весь холодильник и оставьте на несколько минут. Затем протрите снова, но тряпкой, смоченной в воде.

После уборки могут остаться стойкие пятна, чтобы их избавиться, смешайте ½ стакана соды со столовой ложкой воды и нанесите смесь на грязные поверхности, протрите зубной щеткой и промойте все влажной тряпкой.

Уксус также незаменимый помощник в уборке. Если после соды запах все же остался, то разведите 100 мл уксуса в таком же количестве теплой воды и чистой губкой снова протрите поверхности. Положите стакан с уксусом у источника запаха, он поглотит вонь. Такой раствор необходимо менять каждые три дня.

Кофейная гуща также поможет в борьбе с неприятными запахами. Хотя ее применение будет не таким эффективным как раствор из соды или уксуса, но кофе уменьшит вонь. Положите высушенную кофейную гущу в емкости на полке холодильника и не забывайте менять ее раз в неделю.

Активированные угли тоже борются с нежелательными запахами не только в холодильнике, но и в машине, ванной комнате и шкафах. Положите 5-8 таблеток в нужное место и через несколько часов вы не почувствуете посторонних запахов.

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