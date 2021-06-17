Названы простые способы крепко уснуть в жару

Для того, чтобы в жаркую летнюю ночь сделать свой сон комфортным, стоит следовать нескольким простым правилам. Они превратят вашу кровать в оазис сна, о котором вы мечтали.

Подборку советов собрало издание WomanEL. С их помощью можно заснуть быстрее и не мучаться от обильного потовыделения.

Выбирайте правильную ткань для постельного белья

На протяжении всей ночи постель контактирует с телом, поэтому качество материала из которого она сделана, очень важна. Самым идеальным вариантом будут простыни из хлопкового перкаля – они, как пишет издание, прохладные на ощупь. Еще один отличный вариант – это лен или смесь льна и хлопка. Лен, который получают из растения льна, особенно хорошо отводит влагу, помогая охладить вас в самые жаркие ночи.

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Кроме того, хорошо отводит влагу и сохраняет прохладу белье из 100% бамбука.

Держите под подушкой прохладный пакет

Если подложить под подушку пакет со льдом, шея и голова будут прохладными всю ночь.

Избегайте острой пищи

За час до сна желательно не есть острое. Оно, как известно, повышает внутреннюю температуру тела, что может стать причиной потливости во сне.

Не пейте кофе и алкоголь перед сном

Кофеин является стимулятором и усиливает ночное потоотделение. Вместе с тем алкоголь вызывает повышение температуры тела. Лучше избегать обоих по крайней мере за час до сна.

Не спите абсолютно голым

Спите в чем-то легком и "дышащем". Например, в одежде из хлопка. Так ваш пот не останется на теле и вы не будете испытывать дискомфорт.

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