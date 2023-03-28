Названы идеальные сорта помидоров: растут размером с кулак без труда

Сложно представить себе огород, на котором не росли бы помидоры. Летом этот овощ отлично идет свежим в салаты, зимой его вкусно есть консервированным. Поэтому грядка с красными плодами есть у каждого огородника. Но как получить самый большой урожай помидоров?

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Например, можно посеять сорта, отличающиеся действительно крупными плодами. OBOZREVATEL рассказывает о семи сортах, которые славятся этим свойством.

Бычье сердце

Название сорт получил за крупные плоды характерной формы. В среднем один такой помидор весит 250-300 г, но может достигать веса и 500-900 г, если выращивать овощ в теплице. Лучше всего употреблять "Бычье сердце" в свежем виде.

Алсу

Плоды этого сорта созревают рано, а кусты отличаются морозостойкостью, поэтому их можно не держать долго в рассаде или в теплице. Средний вес одного томата этого сорта составляет 300 г, хотя некоторые достигают и 800 г. Сорт хорошо подходит для консервации и изготовления сока.

Кардинал

Сочные томаты этого сорта вырастают до 900 граммов, а иногда весят и по килограмму. Растут они на высоких кустах, нуждающихся в опоре. Плоды получаются сочными и мясистыми – идеальный вариант для консервации в виде сока.

Джина

Откровенно гигантскими эти помидоры не назовешь, хотя их средний вес все же составляет 300-350 граммов. Зато "Джина" неприхотлива в уходе и подойдет даже начинающим огородникам. Потреблять эти помидоры лучше свежими.

Розовый гигант

Этот сорт обычно выращивают в пленочных теплицах. Его плоды созревают рано и весят до 600-700 г (200-400 г в среднем). Такие томаты растут кистями, поэтому, чтобы кусты не обломались под тяжестью овощей, во время цветения рекомендуют оставлять на ветке не более 3 цветков.

Хурма

Сорт считается крупноплодным, хотя средний вес одного помидора составляет примерно 250-300 грамм. Плоды "Хурмы" особенно богаты бета-каротином, поэтому наибольшую пользу принесут при потреблении в свежем виде.

Медвежья лапа

Эти томаты могут вырастать до 800 граммов весом, поэтому кусты нуждаются в пасынковании и подвязке. Сладкий вкус плодов отлично подходит для салатов и изготовления соков.

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