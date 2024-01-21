Названо одно из самых модных комнатных растений в 2024 году: легко приживается и быстро растет

В списке лучших комнатных растений особое место занимает драцена. Она придает интерьеру элегантность, но не нуждается в огромном пространстве, что делает ее идеальной для городских квартир.

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Компактные листья имеют характерную удлиненную форму и выглядят довольно изящно. Драцена станет отличным дополнением к современному минималистичному дизайну интерьера. Подробности о выращивании этого растения рассказало издание Homes and Gardens.

Уход за драценой

Рейчел Булл, специалист компании Homes & Gardens, подчеркнула, что драцены происходят из более теплого климата и ценят постоянный уровень влаги. Можно попробовать регулярное орошение водой – это обеспечит яркий цвет листьев.

Драцена не нуждается в особом уходе. Летом емкости с растениями можно выносить на закрытый балкон или террасу.

Поливать драцену советуют обильно и регулярно в расчете примерно 200 мл воды на объем горшка 2 литра. Весной и осенью достаточно будет двух поливов в неделю. Зимой полив следует сократить до одного раза в 7 дней. Летняя жара потребует регулярного увлажнения периодичностью 1 раз в 2-3 дня в зависимости от состояния субстрата.

Почва должна просыхать на глубину 3 см. Воду лучше использовать отстоянную, комнатной температуры. Сухость листьев – первый признак недостаточного увлажнения.

Зимой следует держать драцену подальше от сквозняков. Не ставьте горшок рядом с радиаторами – так листья быстро пожелтеют.

Насекомые-вредители редко вредят драценам, ведь как экзотические культуры практически никогда не вызывают у них интереса. Однако если на других растениях завелись блошки, трипсы, клещи, щитовки или тля, вредители могут перемещаться и на драцену. Спасут магазинные инсектициды или народное протирание листьев теплым раствором хозяйственного мыла.

Если листья потеряли яркость и стали светлеть – значит драцена требует больше света. Если молодая драцена остановилась в росте – нужны удобрения или пересадка в другую емкость.

Факты о драцене

Родина: Юго-Восточная Африка

Где лучше растет: при ярком косвенном свете, но растение также адаптируется к местам со слабым освещением.

Температура: лучше всего растет при комнатной температуре 15-25 °С.

Важная оговорка: драцены опасны для домашних животных. Эти растения производят сапонины, которые токсичны для кошек и собак. Среди других симптомов это может вызвать рвоту. Всегда следует держать токсичные комнатные растения подальше от домашних животных.

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