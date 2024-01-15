Будет настоящим украшением дома: где поставить спатифиллум, чтобы он чаще цвел

Спатифиллум – это комнатное растение, которое имеет прекрасный вид, даже если не цветет. Пышный куст ярких листьев весьма декоративен сам по себе. Но белоснежные цветы растения дополняют эту красоту.

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Несмотря на то, что обеспечить спатифилуму условия, необходимые для цветения, не так уж сложно, добиться от него цветов удается не каждому. Поэтому OBOZ.UA решил собрать профессиональные советы, которые помогут убедить растение распуститься.

Обратите внимание на влажность

Спатифиллум – тропическое растение, поэтому ему нужна высокая влажность воздуха. Если с этим есть проблемы, листья начнут приобретать коричневый цвет и сохнуть. Проще всего обеспечить нужный уровень увлажненности, перенеся растение в помещение, где постоянно происходят испарения – на кухню или в ванную, если в ванной есть окно. Там цветку будет одновременно и тепло, и комфортно. Полутемное помещение проблемой при этом не станет. Растение менее чувствительно к количеству света, чем к увлажненности. Если возможности переселить вазон нет, ежедневно опрыскивайте его или поставьте на гравий в поддон с водой.

Не допускайте высыхания грунта

Цветок умеет сигнализировать о том, что его пора полить. Он моментально чахнет и опускает листья, если количество воды в земле снижается ниже нужного ему уровня. Подлейте спатифиллум в этот момент и он за считанные часы вернется в нормальное состояние. Но эксперты говорят, что лучше не допускать подобных сигналов.

Воду для полива спатифиллума нужно брать мягкую. Это может быть отстоянная, отфильтрованная или дождевая вода. И позаботьтесь, чтобы она не была холодной. Растение не любит мерзнуть. Подливайте его жидкостью комнатной температуры.

Берегите от чрезмерного тепла

Несмотря на то, что цветок любит тепло, держать его у приборов отопления – плохая идея. В первую очередь из-за того, что батареи высушивают воздух и быстрее удаляют влагу из почвы. Поэтому спатифиллуму в таких условиях будет не то что не до цветения, он может просто погибнуть. Также цветок следует держать подальше от сквозняков и кондиционеров. Холодный воздух для него не менее вреден.

Держите подальше от детей и домашних животных

Нет, этот совет здесь не потому, что дети и животные могут как-то повредить спатифиллуму. Напротив, цветок содержит токсины и может вызвать у проглотившего его сок тошноту и рвоту, кишечные расстройства. Поэтому, выбирая место для растения, подумайте о том, чтобы оно как можно меньше контактировало с теми, кто склонен жевать все подряд. Заодно убережете декоративную зелень от посягательств.

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