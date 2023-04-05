Названо идеальное время для полива растений в саду

Полив – едва ли не важнейшая часть ухода за растениями, будь то овощи, фрукты, цветы или комнатные вазоны. Даже без удобрений можно вырастить неплохой урожай, а без воды об этом нельзя даже мечтать. Поэтому дачники и огородники постоянно рассчитывают идеальные пропорции воды и время полива.

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Издание Sante Plus собрало все ключевые советы на этот счет. Они помогут укрепить растения, обеспечить им хорошее здоровье и стойкость к вредителям и болезням.

Когда поливать растения в саду?

Основная дискуссия идет о том, когда поливать лучше всего – утром или вечером. Правда заключается в том, что это зависит от сезона. В жаркие периоды утренний полив приведет к тому, что вода быстро испарится из почвы и не принесет пользы растениям, поэтому его лучше перенести на вечер. А также мульчировать землю вокруг растений, чтобы удержать внесенную влагу. Это также поможет ограничить рост сорняков.

Когда погода становится прохладнее и ночью можно ожидать холодов, а то и заморозков, вечерний полив может нанести растениям вред. Из-за мокрой земли существует вероятность их замерзания. Особенно это опасно для теплолюбивых культур. В таком случае лучше давать саду или огороду воду с утра.

Другие лайфхаки с поливом растений

В жару лучше сделать полив более обильным, но менее частым. Так вода проникнет вглубь слоя почвы и поможет растениям развить более крепкую корневую систему. Ежедневный, но ограниченный полив приведет к тому, что корни разрастутся вширь и расположатся возле поверхности. Чтобы этого избежать, желательно поливать растения в два захода. Это позволит сначала увлажнить почву, чтобы облегчить проникновение воды в почву при втором поливе.

Лучше поливать сад не одной сильной струей воды, а несколькими послабее. Сильный поток воды может уплотнить грунт и сделать его менее воздухопроницаемым.

Растения лучше обдавать водой не сверху, а под корень. Это не только сэкономит воду – она не будет оседать на листьях, но и убережет растения от появления слизней и снизит темпы развития и сорняков. Кроме того, не все растения хорошо переносят воду на листьях. В частности, это может вызвать грибковые заболевания роз, картофеля и томатов.

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