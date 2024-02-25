Названо идеальное место для спатифиллума в квартире: каковы признаки, что цветок получает мало света

Спатифиллумы советуют заводить людям, страдающим от стресса – созерцание их яркой зелени успокаивает, цветение радует, а уход за растением может стать прекрасным хобби. Но все эти преимущества вы получите только если будете держать горшок с цветком в правильном месте.

OBOZ.UA поинтересовался мнением профессиональных флористов о том, где нужно держать спатифиллум, чтобы он чувствовал себя как можно лучше. А также узнал основные секреты ухода за этим замечательным растением, которое еще романтично называют "женским счастьем".

Оказывается, несмотря на стереотип о своей нечувствительности к тени, спатифиллум все же не любит расти в темных местах. Да, он выживет даже в таких условиях, но от выживания до процветания огромная пропасть и вы можете просто не дождаться цветов от растения, растущего вдали от окна.

Чтобы женское счастье распускалось как можно чаще, его нужно держать там, где будет много солнечного света, но прямые лучи на листья при этом не будут попадать. Если ваши окна выходят на солнечную сторону, держите растение в 1,5-2 метрах от них, в идеале оконное стекло должна прикрывать полупрозрачная ткань. В затененных помещениях цветок можно держать и прямо на подоконнике.

Как можно понять, что вашему спатифиллуму некомфортно в существующих условиях освещения? Конечно, первый признак – это отсутствие цветения. В таком случае растение нужно перенести в более светлое место. Если же у него начали засыхать и скручиваться кончики листьев, это значит, что света наоборот многовато, и цветок нужно убрать с солнца.

А еще постарайтесь не доводить растение до ситуации, когда оно начнет опускать листья из-за пересохшей почвы. Спатифиллум очень чувствителен к увлажненности земли и демонстрирует признаки увядания, как только ее уровень упадет ниже комфортного. Восстановить состояние растения можно за считанные часы, просто подлив его. Но такие перепады тоже могут не лучшим образом сказаться на регулярности цветения.

Поэтому периодически проверяйте землю в горшке со спатифиллумом на увлажненность. Если она просохла на 3-4 см, добавьте растению воды. Лучше подливать цветок часто, но понемногу, чем редко, но заливать. Перелив ему тоже на пользу не пойдет.

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