Как сделать, чтобы орхидея постоянно выбрасывала новые цветоносы: когда нужно обрезать

Привередливые орхидеи нуждаются в особых условиях. Уход за этими растениями – настоящая наука. Они не переносят высоких температур, погибают от сквозняков, а иногда и вовсе отказываются цвести, несмотря на все усилия и удобрения.

Кира Кей, флорист Bloom & Wild, отметила, что орхидея обычно цветет до трех месяцев, но цветоносы могут появиться повторно. Как сделать, чтобы орхидея постоянно выбрасывала новые цветоносы, рассказало издание Express.

Как и всем комнатным растениям, орхидеям необходимы питательные вещества, вода, свет, температура и оптимальный уровень влажности. От должного удовлетворения этих потребностей зависит и качество цветения.

Чтобы обеспечить повторное появление цветоносов, жизненно важно производить обрезку в правильное время. "Обрезать нужно, когда цветы увянут", – подчеркнула Кэй.

Обрежьте зеленые стебли на 2 см выше узла первого цветения, чтобы обеспечить прочность для следующего сезона.

Коричневые стебли следует обрезать до основания растения, чтобы стимулировать рост новых листьев и корней.

Орхидея нуждается в умеренном поливе – достаточно увлажнять субстрат раз в неделю. "Орхидеи, как тропические растения, не нуждаются в частом поливе", – пояснила Кэй.

Крайне важно использовать горшок с дренажными отверстиями и хорошо дренированной почвой, чтобы предотвратить заболачивание.

Орхидеи должны получать достаточное количество природного света, поэтому лучше поставить ее на подоконнике, выходящем на восток или запад, чтобы она могла получать утренние или вечерние солнечные лучи.

Растения любят стабильные условия и постоянные температуры, хотя обычно хорошо воспринимают регулярное орошение.

Можно периодически ставить горшок на поддон с наполненной водой галькой – это помогает повысить уровень влажности.

Периодическая подкормка будет насыщать орхидею полезными веществами, стимулировать рост, что особенно важно в период вегетации весной и летом.

Следуя этим основным советам по уходу за комнатным растением и делая своевременную обрезку, вы получите обильное цветение из года в год.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, что рядом с некоторыми растениями орхидея не сможет нормально расти и развиваться. Например, агавовые, араукариевые и перечные растения будут негативно влиять на орхидею.

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