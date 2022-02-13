Названа приятная привычка, помогающая быстро уснуть

Максимально быстро уснуть помогут крепкие и нежные объятия с любимым человеком. Такое свойство приятной привычки объяснили повышенной выработкой "гормона счастья".

Как пишет Еxpress со ссылкой на экспертов по сну MattressNextDay и доктора Дебору Ли, сон – это важная функция организма, которая позволяет телу и разуму перезаряжаться и исцеляться. Однако многие люди страдают бессонницей, тем самым делая свою ночь невыносимой, а утро – болезненным и безрадостным.

Как сказано в статье, до 16 миллионов взрослых британцев страдают бессонницей, а 23 процентам удается спать не более пяти часов в сутки.

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"Если вы чувствуете, что испробовали все известные вам способы заснуть, устройтесь поудобнее и прижмитесь к партнеру", – посоветовали эксперты.

Они объяснили, что объятия улучшают настроение и снижают уровень беспокойства. Также, во время объятий в организме выделяется "гормон счастья" – серотонин.

"Известно, что это играет важную роль в цикле сна/бодрствования, регулируя стадии и глубину сна. Низкий уровень серотонина может противоречить этой закономерности и приводить к ухудшению сна", – пояснили специалисты.

По их словам, в течение дня человеческое тело вырабатывает гормон стресса кортизол, который напрямую влияет на сон.

"Чтобы разорвать этот порочный круг, обнимитесь со своим любимым человеком", – рекомендовали они.

Специалист отметила: "Нервные импульсы во время объятий проходят через кожу и периферические нервы, чтобы пройти вверх по позвоночнику к мозгу, где они стимулируют высвобождение окситоцина ("гормон объятий"), а также серотонина и дофамина ("гормоны счастья"). В результате снижается уровень гормона стресса кортизола. Это означает, что вы с большей вероятностью будете лучше спать и, следовательно, будете лучше подготовлены к стрессу предстоящего дня".

Также она отметила, что объятия способствуют снижению кровяного давления, что уменьшает шансы на бессонницу, уровень болей, а также повышает иммунитет.

"Когда ваша иммунная система находится в отличной форме, вам легче бороться с кашлем, простудой и другими заболеваниями", – сказала Ли.

Врач поделилась: "В одном исследовании 2019 года 80 пар были случайным образом распределены в одну из трех групп: группу объятий, где пара обнималась чаще, группу, где пара проводила больше времени вместе, и контрольную группу, где ничего не изменилось. Через четыре недели группа объятий продемонстрировала наибольший рост удовлетворенности отношениями и качества жизни".

Как сообщал OBOZREVATEL, специалисты подсказали, как сделать сон крепче.