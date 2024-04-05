Назван простой способ избавиться от одуванчиков на газоне: химия не понадобится

Одуванчики – яркие цветы, создающие идеальный пейзаж на лугах, но они могут принести немало проблем на приусадебном участке. С одуванчиками достаточно неприятно иметь дело, поскольку они всегда возвращаются, независимо от того, сколько раз вы удаляли их из газона.

Эксперты говорят, что есть простой садовый лайфхак, который поможет избавиться от одуванчиков без использования химии. Детали рассказало издание Express.

Одуванчики – привлекательные и полезные лекарственные растения, однако если их оставить без ухода, они могут поглощать питательные вещества из соседних растений на приусадебном участке.

Эти надоедливые желтые цветы разрастаются невероятно быстро. Они имеют крепкие и глубокие корни, поэтому быстро отрастают, даже если их срезать.

Женевьев Шмидт, основательница North Coast Gardening, рассказала, что избавиться от одуванчиков, не повредив газон – задача не из легких. Пригодится инъекция органического уничтожения сорняков на основе уксуса.

Уксус является одним из самых эффективных природных способов удаления сорняков, но часто его не рекомендуют садоводы, поскольку им можно повредить соседние растения. Используя уксус на газонах, достаточно высок риск порчи травяного настила.

"Если вы рассеете неселективный гербицид на одуванчики, вы получите мертвый участок газона", – отметила Шмидт.

Можно попытаться вынуть длинный стержневой корень вручную с помощью ножа для грунта, но часто для этого требуется несколько попыток, а если вы оставите какую-то часть, вскоре вырастет новый одуванчик.

Специалист рекомендует вводить уксусный раствор непосредственно маленьким шприцем, что предотвращает поражение травы.

"Все это дело с инъекцией вручную может звучать не очень привлекательно, но я считаю, что 20 секунд на сорняках стоят того, чтобы навсегда удалить одуванчики из грядки", – подчеркнула Шмидт.

Нужно ввести уксусный раствор глубоко в головку одуванчика, прицеливаясь к центральной точке, откуда выходят листья.

Через две недели корни одуванчика обезвоживаются и начнут отмирать, что позволит легко собрать и выбросить растение. Этот метод инъекции можно использовать независимо от погоды или времени года.

Ранее OBOZ.UA публиковал рецепт эффективного народного средства для выведения сорняков.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.