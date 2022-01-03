Назван кухонный предмет, который может быть грязнее унитаза

Наиболее опасным для здоровья предметом на кухне является кухонная доска. Ее поверхность со временем собирает столько бактерий, что их количеству может даже "позавидовать" домашний унитаз.

Как рассказал портал Weixin, многие используют кухонную доску годами и не меняют ее. За это время незаменимый кухонный предмет покрываясь бактериями превращается в "незаметного убийцу", который угрожает лишить домочадцев если не жизни, то здоровья.

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Главная причина, по которой кухонные доски становятся опасными для жизни – материал, из которого их делают. Как правило, их изготавливают из дерева или бамбука. На таких досках остаются следы от ножей, а в мелких порезах собираются микроскопические частицы еды, которые, в свою очередь, становятся идеальной средой обитания для бактерий.

Авторы статьи уточнили, что на одном квадратном сантиметре поверхности разделочной доски может находиться до двух миллионов стафилококков и десятки тысяч бактерий группы кишечной палочки. А после нарезки морепродуктов на ней могут оставаться стрептомицеты вызывающие острую диарею и другие неприятные симптомы отравления.

"В некоторых семьях даже не принято мыть кухонные доски. Их сразу ставят на место", – сказано в статье.

Эксперты советуют менять поверхность для разделки продуктов один раз в два-три года или даже чаще.

Также в статье отмечено, что разумно иметь несколько кухонных досок: для сырых продуктов, для овощей и для готовой пищи.

Для детских продуктов питания также рекомендуется завести отдельную разделочную поверхность и не использовать ее во время приготовления еды для взрослых.

Специалисты рекомендуют в первую очередь основываться на личных предпочтениях, но с учетом характеристик того или иного материала.

Наиболее простым и доступным вариантом является дерево. К тому же доски из этого материала смотрятся красиво. Однако такие кухонные предметы имеют очевидный недостаток – их натуральность. В дереве очень легко размножаются бактерии.

Популярными остаются бамбуковые доски и пластиковые. Последние достаточно прочные, они привлекательны внешне, но быстро теряют форму если соприкасаются с горячей поверхностью.

Бамбуковые разделочные доски имеют гладкую поверхность, не деформируются и обладают бактериостатическим действием. Однако они достаточно хрупкие и не выдерживают сильных ударов.

В статье сказано, что "опасность" разделочной доски снижается, если ее правильно мыть. Ее правильная обработка снижает вероятность подхватить с поверхности кишечную палочку в разы, кроме того, это продлевает срок ее эксплуатации.

Во-первых, промойте доску кипятком.

После работы с доской ее можно ошпарить кипятком. Высокая температура способствует уничтожению бактерий, находящихся на поверхности разделочной доски. Вытирать доску не надо. Достаточно поставить ее в хорошо проветриваемое место, чтобы она высохла естественным путем.

Во-вторых, потрите ее солью.

Если есть необходимость, уже вымытую разделочную доску следует натереть солью и тщательно, немного вдавливая протереть поверхность всей доски.

В-третьих, используйте специальные средства для чистки и дезинфекции доски.

Сейчас на рынке представлено множество дезинфицирующих средств для кухонной утвари, которые высокоэффективны, безопасны и довольно просты в использовании.

Авторы статьи добавили, что сушить разделочную доску лучше в месте защищенном от солнечных лучей. Так как прямое солнечное воздействие на нее может значительно сократить срок эксплуатации.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали наиболее грязные места на кухне, которые кишат микробами и бактериями.