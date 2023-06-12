Настоящая находка для дачников: как приготовить универсальное удобрение для овощей

Июньские подкормки помогут вырастить щедрый урожай и защитить растения от вредителей. Можно не тратиться на покупку различных удобрений, а приготовить одну универсальную подкормку – это сэкономит время и деньги.

Видео дня

Использовать универсальное удобрение для всей грядки – практичная и удобная идея. OBOZREVATEL публикует эффективный рецепт такой подкормки.

Среди причин бедного урожая – истощенная почва, неправильное соседство, засуха или заболачивание, грибковые болезни и недостаток питательных веществ. Все эти проблемы можно решить очень быстро только с помощью одного удобрения.

Необходимые ингредиенты:

азофоска;

ведро коровяка;

вода.

Шаг 1. Растворите 15 столовых ложек азофоски в ведре воды.

Шаг 2. Залейте раствор в большую бочку (200 л) и добавьте настой коровяка или покупной коровяк. Перемешайте ингредиенты в бочке, чтобы добиться полного смешивания.

Можно просто использовать покупной концентрат – понадобится 4 стакана по 200 мл редкого коровяка.

Удобрение готово. Им можно поливать все огородные растения. Особенно полезным настой будет для:

помидоров;

огурцов;

баклажанов;

моркови;

свеклы.

Среди преимуществ универсального удобрения – его дешевизна и мгновенная эффективность. Почва будет насыщена необходимыми питательными веществами для роста и развития растений. А количество и качество урожая вырастет в разы.

Ранее OBOZREVATEL публиковал рецепт спасательной смеси от колорадских жуков.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.