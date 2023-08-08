Нарушают практически все: какое правило этикета забывают, когда идут в гости

Правила этикета помогают гостям чувствовать себя уверенно в незнакомой компании и легко заводить разговоры. Важно уметь правильно себя вести, чтобы произвести приятное впечатление и хорошо провести время.

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Однако часто люди допускают распространенные ошибки, создавая неприятную атмосферу. OBOZREVATEL поможет избежать этого.

Опоздание – это не уважение к хозяевам. Поэтому в гости нужно приходить в то время, на которое вас пригласили. Если у вас не получается вовремя прийти, то необходимо предупредить об этом хозяев и попросить прощения. Но и приходить рано тоже не стоит. Хозяева еще могут быть не готовы к встрече гостей.

Если вы не указали причину своего опоздания, но предупредили об этом, то хозяевам не стоит расспрашивать о причине за столом. Это поставит человека в неловкое положение. Если гости захотят, то сами все расскажут.

Также нельзя приходить в гости с пустыми руками. Необходимо приобрести подарок, если вы идете на день рождения или новоселье. Если это дружеские посиделки, то спросите у друзей, что купить на стол.

Старайтесь быть вежливым и дружелюбным. Зайдя в квартиру, поздоровайтесь и еще раз поблагодарите за приглашение, передайте хозяину ваш подарок и дождитесь, когда он проведет вас в комнату к другим гостям. Поздоровайтесь со всеми и постарайтесь присоединиться к общему разговору.

Ранее OBOZREVATEL публиковал правила этикета, которые помогут вам правильно вести себя, если вы поселились у друзей или родных.

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