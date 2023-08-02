Как не нарушать этикет, когда вы поселились у друзей или родных: 6 правил хорошего гостя

Случаются ситуации, когда приходится остаться на ночлег у родственников или друзей. Важно помнить, что вы гость в чужом доме, а правила этикета никто не отменял.

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Даже если хозяин пригласил вас остаться и сказал, что в этом нет никаких проблем, знайте, что размещение требует времени и энергии (и, возможно, денег). Как не нарушать этикет, когда вы поселились у друзей или родных, рассказало издание Lifehacker.

Визит без предупреждения

Не появляйтесь в гости к родным или друзьям без предупреждения. Не думайте, что вы можете остаться с ними, не спрашивая предварительно. Следует учитывать, что люди могут иметь другие планы.

Домашние животные

Даже если кто-нибудь приглашает в гости, не думайте, что это приглашение автоматически распространяется также на ваших домашних животных. Если вы планировали или надеялись взять с собой пушистого друга, сначала спросите разрешения у хозяина и не обижайтесь, если он откажет.

Правила вежливости

Будьте вежливы и добры к хозяевам, даже если кто-то из членов семьи вам не нравится. Это действительно самое малое, что вы можете сделать.

Игнорирование правил внутреннего распорядка

Хозяин попросил вас оставить обувь у двери и надеть тапочки в помещении? Или в семье есть маленькие дети, и вас предупредили, что свести к минимуму шум после 21:00? Не пренебрегайте такими просьбами. Необходимо соблюдать их правила внутреннего распорядка.

Не ведите себя так, будто вы остановились в отеле

Когда вы ночуете в доме друга или родственника, вы не делайте вид, что вы остановились в отеле. Не стоит ожидать завтрак в постель, кофе на заказ и другие гостиничные удобства.

Критика или оскорбление вашего хозяина и/или его дома

Не критикуйте хозяина и интерьер его дома. Даже если вам не нравятся обои в гостиной. Даже если вы обнаружили, что выделенный вам матрас недостаточно мягкий. Вы имеете право на свое мнение, но в этой ситуации держите его при себе.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о правилах ресторанного этикета, которые позволят не чувствовать себя некультурным за столом.

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