Налет растворится в считаные минуты: простой и дешевый способ отчистить ванну

Вы, вероятно, устали бороться со стойкими пятнами известкового налета в ванной или на кухне. Это очень распространенная проблема, которую вызывает жесткая водопроводная вода. Она оставляет непривлекательные желтоватые или серые пятна на кранах, плитке, стекле и сантехнике.

Удалять такой налет эксперты рекомендуют как можно быстрее – чем тоньше будет его слой, тем легче он растворится и на уборку уйдет меньше усилий. Лучше всего справляется с проблемой слабый раствор кислоты. Но можно приготовить и домашнее чистящее средство, которое будет иметь комбинированное действие – растворять налет, удалять жир и другие загрязнения и деликатно снимать их механически. OBOZREVATEL рассказывает о чудо-рецепте.

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Что такое известковый налет?

Но для лучшей борьбы с проблемой ее следует глубже понимать. Поэтому неплохо будет узнать, чем известковый налет является на самом деле. Это твердые отложения, которые образуются при испарении или нагревании воды с высоким содержанием минералов, особенно кальция и магния. Чем больше содержание этих минералов, тем жестче считается вода и тем сильнее она будет оставлять налет.

Основным компонентом таких отложений является карборнат кальция. Он может скапливаться в насадке душа, смесителях, ванне и унитазе. Накипь также способна вызвать проблемы с вашей бытовой техникой, такой как кофеварка, посудомоечная и стиральная машина. Накопление налета может привести к снижению эффективности работы этих приборов, что приведет к увеличению счетов за электроэнергию и необходимости более частого ремонта.

Чудо-средство от накипи

В основе этого средства лежит перекись водорода. Именно он помогает размягчить налет. А за его удаление отвечает небольшое количество соды. Чтобы приготовить раствор, вам понадобится:

аптечная перекись водорода – 1 бутылочка;

жидкость для посуды, гель для душа или шампунь – 1 чайная ложка;

пищевая сода – 1 чайная ложка.

Все компоненты следует смешать между собой до получения однородной жидкости. Ее наносят на поверхность, которую нужно обработать, с помощью губки. Также можно делать примочки с этим средством, если слой налета достаточно толстый – тогда поверхность накрывают бумажным полотенцем, пропитанным смесью и оставляют на 10-60 минут в зависимости от степени загрязненности.

Дальше останется только потереть проблемное место мягкой щеткой. Мыло в составе дополнительно обезжирит и очистит поверхность. Остатки средства смывают теплой водой.

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