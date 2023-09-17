Как избавиться от плесени в душе: самые эффективные методы

Ванна, как наиболее влажное помещение в доме, чаще всего страдает от появления плесени на стенах, потолках, душевой кабине и других поверхностях. Эта проблема значительно серьезнее, чем кажется на первый взгляд, ведь плесневые грибы достаточно опасны для здоровья. Поэтому их нужно удалять, как только вы заметите первые признаки развития этих микроорганизмов.

OBOZREVATEL решил поинтересоваться, как это сделать наиболее эффективно, и при этом не потратить слишком много денег. Выяснилось, что некоторые домашние и натуральные средства могут устранить проблему и при этом помочь поддержать чистоту и свежесть в ванной. Впрочем, можно прибегнуть к более радикальным мерам, если проблема успела распространиться.

Натуральные средства

Сочетание соды с уксусом хорошо работает на пятнах плесени. Чтобы воспользоваться его силой, нужно увлажнить зараженное место и обильно посыпать его содой. Вода нужна, чтобы сыпучее средство хорошо держалось на поверхности. После этого соду щедро опрыскивают уксусом из пульверизатора. Вещества вступят в реакцию и начнут пениться. Когда образование пены прекратится, нужно будет смыть остатки соды с уксусом и помыть обработанное место обычным чистящим средством, которое вы используете в ванной.

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Также можно приготовить кислотный раствор для борьбы с плесенью. Для этого в пульверизаторе смешивают стакан воды, половину стакана уксуса, две столовые ложки аптечной перекиси водорода и 50 мл борной кислоты. Бутылку с распылителем тщательно встряхивают, чтобы все составляющие перемешались, и обрабатывают смесью загрязненные места. Средству нужно дать как можно больше времени, чтобы оно подействовало. Лучше всего его оставлять на ночь. После этого остатки плесени стирают одноразовой тряпкой и поверхность тщательно промывают.

Для профилактики появления плесени рекомендуют использовать дезинфицирующие свойства масла чайного дерева. 1-2 чайные ложки средства нужно смешать с небольшим количеством поваренной соли и растворить эту соль в стакане воды. Этим спреем обрабатывают участки, где только что появились следы плесени, или места, где она время от времени заводится.

Химические растворы

Выраженными противогрибковыми свойствами обладает медный купорос. Разводить его нужно в пропорции 10 г на литр воды, а наносить с помощью пульверизатора. Таким раствором лучше обрабатывать всю ванну, даже в тех местах, где нет визуальных признаков заражения. Через несколько минут все обработанные поверхности промывают и тщательно просушивают. После обработки также важно как следует проветрить помещение.

Еще одно эффективное средство против плесени – это хлор. Обычный хлорный отбеливатель можно растворить в пропорции 100 мл на 1 литр воды и обрабатывать этой смесью зараженные поверхности. А можно купить готовый спрей на основе хлора. Его достаточно будет после обработки ванны или душа просто смыть чистой водой.

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